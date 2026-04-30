La opinión de Tevez sobre el PSG – Bayern de la Champions: «Acá te matan si planteas un partido así»

En una extensa nota con TyC Sports, Carlos Tevez habló de todo y opinó sobre uno de los temas de la semana: el 5 a 4 de PSG a Bayern Múnich por la semifinal de la Champions League.

«En Europa ves muchos partidos y marcan hombre a hombre. En el fútbol argentino si hacés eso te matan. Si hago esto contra Unión ahora, van a decir que estoy loco y no puedo entrar a Córdoba«, expresó el entrenador de Talleres.

«Ahora, si estoy en Múnich y estoy jugando semis de Champions y propongo eso… Me puede salir bien y Tevez es un crack. Me puede salir para el ojete, pierdo 5 a 4, pero tengo revancha. Y si me pegan un voleo en el orto, me pagan 10 palos y me voy a mi casa«, agregó entre risas.

"En Europa ves muchos partidos y marcan hombre a hombre. Si hago esto contra Unión ahora, van a decir que estoy loco y no puedo entrar a Córdoba. Ahora, si estoy en Múnich y estoy jugando semis de Champions y propongo eso… Me puede salir bien y Tevez es un crack. Ahora, me… pic.twitter.com/ttHlSfogxb — TyC Sports (@TyCSports) April 30, 2026

Tevez también reconoció que sueña con dirigir algún día en Europa. «Me estoy preparando para eso. Me gustaría dirigir en Europa, hacer carrera de entrenador. Es a lo que uno aspira«, aseguró.

A su vez, el Apache elogió a Leandro Paredes por su presente en Boca y su regreso a temprana edad. «A Boca se vuelve en plenitud. Leo lo hizo muy bien. En el casi peor momento de Boca, Leo le supo dar esa vuelta de rosca. Si no fuese por el último partido, venían con un envión muy importante y creo que es gracias a él. Le dio al equipo su impronta. Hizo crecer muchísimo a sus compañeros al lado y se estaba hablando del mejor mediocampo de Boca en mucho tiempo», analizó.

"SI QUERÉS SER ÍDOLO, A BOCA SE VUELVE EN PLENITUD… PAREDES HIZO CRECER MUCHÍSIMO A LOS COMPAÑEROS DE AL LADO"



En un mano a mano imperdible con @liberotyc, Carlitos Tevez elogió a Paredes y al pibe Aranda: "Es cosa seria". pic.twitter.com/8tw4xs7sq8 — TyC Sports (@TyCSports) April 30, 2026

Sobre la chance de ser DT del Xeneize, fue cauto: «Me gustaría respetar a quien está hoy. Hoy está Úbeda. Lo bueno sería respetarlo. No es fácil que un ídolo diga que quiera dirigir, en esta situación, que yo estoy en Talleres totalmente comprometido y Úbeda lo está haciendo bien», destacó.

Al hablar de Maradona, Tevez se emocionó y pidió justicia. «Cada vez que uno recuerda a Diego, no es fácil. Todos los momentos que pasamos juntos… Se hace difícil hablar y expresar lo que uno siente por Diego».

TEVEZ Y LA EMOCIÓN POR EL RECUERDO DE MARADONA



En diálogo con @liberotyc, Carlitos se emocionó al recordar a Diego: "Se me hace difícil hablar de él. A mí me hace muy feliz poder decir que fui y soy amigo de Diego Armando Maradona". pic.twitter.com/YSZRzX4o3K — TyC Sports (@TyCSports) April 30, 2026

«La Justicia puede dar un golpe grande. Me parece que el respeto no sólamente de la familia, sino del pueblo argentino, todos lo merecemos. Es fundamental, también para que se empiece a creer en la Justicia en Argentina. Un ídolo de tantas generaciones no puede terminar así», agregó.