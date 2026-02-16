Lucas Mellado: «Sabíamos que podía pasar algo así pero no podés dejar de marcar al rival»

La Amistad perdió la final por el ascenso al Federal A contra FADEP de Mendoza en un polémico partido donde le cobraron dos penales dudosos en contra en imágenes que recorrieron el país.

Uno de los protagonistas del encuentro fue Lucas Mellado. Al volante le cobraron el primer penal y lo echaron por doble amonestación en la misma jugada.

«La jugada es desafortunada, sabíamos que podía pasar algo así. Yo estaba forcejeando con el «9» porque se veía que iba a venir un centro. Mucho antes que lo tiren ya nos habíamos soltado. Cuando lo tiran pasa la pelota y el jugador se tira, ese es el penal que cobra. En el video se ve que en ese momento yo estoy con las dos manos abajo», explicó el mediocampista sobre la acción clave de la final en San Luis.

«Es difícil porque no podés no marcar y dejarlos cabecear, pasó también en el segundo penal», agregó el volante sobre los polémicos fallos de Diego Novelli.

«Ellos controlaron los primeros 20 minutos donde leyeron bien el partido pero después nos paramos bien y nos hicimos dueños del juego, creamos varias situaciones. Fuimos más, pudimos ganarlo. Es una lástima, pero el equipo dio todo lo que podía, en contra de todo. Eso no nos saca la amargura pero nos deja tranquilos», analizó sobre el partido.

Mellado aún no definió su futuro. Como cada año, está latente la chance de volver a Cipolletti. «Todavía no sé dónde voy a jugar, hablé con Cipo, ellos saben que soy hincha y siempre es más fácil una negociación».