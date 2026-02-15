Video: así fueron los dos polémicos penales que le cobraron a FADEP contra La Amistad

En un desenlace típico de las categorías de ascenso del fútbol argentino, FADEP venció 3 a 2 a La Amistad con mucha polémica en San Luis en una de las finales del Regional Amateur.

El árbitro Diego Novelli fue el gran protagonista al cobrar dos penales muy dudosos en favor del equipo mendocino. En las dos ocasiones, convirtió Gonzalo Klusener y el club fundado por Sebastián Torrico logró ascender al Federal A.

El primero fue a los 11 minutos del segundo tiempo, con el partido 1 a 1. El juez cobró un agarrón de Lucas Mellado a Klusener. El volante lo tomó del brazo antes del centro pero rápidamente lo soltó en una acción que no pareció infracción.

Además, Novelli expulsó por doble amonestación a Mellado y el equipo cipoleño quedó con uno menos hasta el final del encuentro. A pesar de tener 10, lo pudo empatar.

Pero en el tiempo de descuento, el tandilense cobró otro penal que dejó muchas dudas. El árbitro sancionó un nuevo agarrón leve, esta vez de Nicolás Figueroa a Matías Persia.

Este penal fue tan controvertido como el anterior. La sujeción es ínfima y el delantero de FADEP se dejó caer esperando el pitazo del juez que, para sorpresa de nadie, llegó inmediatamente.

Las tres finales que involucraron a equipos zonales fueron con polémica. En 2021 el perjudicado fue Independiente de Neuquén contra Bolívar. En 2024, Deportivo Rincón fue beneficiado ante Colón de San Justo.

Diego Novelli, al igual que su hermano Lucas que suele ser VAR en la Liga Profesional, tiene un largo historial de actuaciones de este tipo. El manto de sospecha estaba desde que se conoció la designación.