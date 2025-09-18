La durísima autocrítica de un referente de River tras la derrota con Palmeiras: «No encontramos la pelota»

Un referente de River rompió el silencio tras la derrota ante Palmeiras. Foto: FBaires.

Luego de una noche para el olvido, River deberá pasar página y pensar en la vuelta ante Palmeiras para intentar revertir la serie en Brasil. La derrota por 2-1 en el Monumental golpeó de lleno en el plantel y uno de los referentes rompió el silencio.

Ignacio Fernández habló ante los medios y lanzó una profunda autocrítica sobre la derrota del Millonario. «Regalamos el primer tiempo», comenzó. Aunque dejó en claro su ilusión de dar vuelta el resultado como visitante.

Sin vueltas, Nacho no ocultó su descontento por la derrota y reveló que «lamentablemente no entramos bien en el partido». Además, señaló que «se abrió de pelota parada en una distracción y luego se nos complicó».

«Al abrirse el partido de pelota parada se nos complicó, no encontramos la pelota. En el primer tiempo nos superaron», analizó Fernández.

Nacho Fernández se ilusiona con la vuelta de los cuartos de final en Brasil

Más allá de la dura autocrítica, Nacho Fernández infló el pecho y aseguró que «la serie quedó abierta para jugar en Brasil» gracias al gol de Martínez Quarta en el cierre del encuentro.

Además, dejó en claro que «el equipo mostró otra imagen en el segundo tiempo que entusiasma». De esta manera, abrió las puertas a la posibilidad de la heroica en Brasil para el conjunto de Marcelo Gallardo. «Tenemos con qué ir a darlo vuelta», cerró con optimismo.