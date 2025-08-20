Un campeón de Italia busca a Mauro Icardi tras la lesión de su goleador: la postura del argentino

Mauro Icardi volvió a jugar con el Galatasaray luego de superar la grave lesión ligamentaria que sufrió. El argentino ya marcó un tanto y ahora se conoció que es seguido de cerca por un campeón de Italia para reemplazar a su goleador.

Se trata del Napoli, elenco que viene de ser campeón de la liga italiana y busca un delantero tras la grave lesión que sufrió Romelu Lukaku. Según dieron a conocer distintos medios europeos, Icardi es uno de los nombres que tiene en carpeta.

«Tras la haberse retirado en el último partido de pretemporada ante el Olympiacos, Romelu Lukaku fue sometido a pruebas en el Hospital Pineta Grande, que revelaron una grave lesión en el recto femoral del muslo izquierdo», informaron desde el Napoli a través de sus redes sociales. Se espera que el goleador belga, que anotó 14 goles y repartió 11 asistencias la temporada pasada, será baja durante los próximos tres meses.

Napoli busca a Mauro Icardi tras la lesión de Romelu Lukaku

En los últimos días del mercado de pases, el elenco italiano comenzó una búsqueda contrarreloj para conseguir un delantero ya que la única opción que les queda en el plantel es Lorenzo Lucca.

Ante esta situación, Fanatik y Hurriyet, dos medios europeos, informaron que uno de los delanteros que está en carpeta es Mauro Icardi. El goleador argentino volvió a festejar en el triunfo del conjunto turco ante Karagümrük el pasado jueves tras 281 días. Cabe recordar que se encuentra en negociaciones para renovar su contrato y no vería con malos ojos regresar a la Serie A a préstamo.

Otros delanteros que figuran en la lista del Napoli son Artem Dovbyk y Dusan Vlahovic, atacantes de la Roma y de la Juventus respectivamente.