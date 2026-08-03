El riesgo país perforó los 412 puntos tras el rebote de Wall Street y los bonos en dólares extienden las subas

En una jornada marcada por un marcado cambio de clima en los mercados globales, el riesgo país de la Argentina registró un descenso superior al 4% para ubicarse en los 412 puntos básicos, su nivel mínimo de la sesión. La mejora del indicador medido por JP Morgan responde al firme rebote de los bonos soberanos en dólares y a la calma geopolítica en Oriente Medio, que disparó las bolsas de Wall Street y provocó un fuerte desplome en el precio internacional del petróleo.

El optimismo externo encontró eco en la plaza local, donde los títulos de deuda —tanto los Bonares como los Globales— mostraron avances promedio de hasta 1%, liderados por instrumentos clave como el GD35 (+0,8% en US$ y +1% en pesos), el GD30D (+0,7%) y el AL30 (+0,8%), según los datos en tiempo real de rava bursátil.

Clima favorable en Wall Street y un ojo puesto en el Congreso

El contexto internacional jugó a favor de los activos argentinos. Las bolsas de Nueva York mostraron avances de hasta un 2%, impulsadas por el sector tecnológico y la decisión de la Reserva Federal (Fed) de mantener su tasa de referencia en el rango de 3,5% a 3,75%.

A nivel local, los inversores operan con la mirada puesta en la agenda política y la capacidad del Poder Ejecutivo para consolidar apoyos en el ámbito legislativo. Desde el equipo de investigación de la consultora Puente destacaron que el foco del mercado se concentra en los proyectos que el Gobierno envíe al Congreso sobre regla fiscal y restricciones al financiamiento monetario, herramientas consideradas decisivas para ratificar la estabilidad macroeconómica y reducir la percepción de riesgo de impago.

Doble impacto del petróleo: caída del crudo golpea a las energéticas pero impulsa a los bancos

El precio del barril cayó más del 6% tanto en el Brent (US$ 83,12) como en el WTI (US$ 79,03). El retroceso ocurrió luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendiera una represalia militar contra Irán a la espera de un acuerdo que permita reabrir el Estrecho de Ormuz, sumado al incremento de producción anunciado por la OPEP+.

Esta fuerte baja del crudo impactó de lleno en el panel accionario, dejando un comportamiento marcadamente dividido entre los certificados ADR argentinos que cotizan en Nueva York y la plaza porteña:

Pérdidas en el sector energético: La cotización de YPF (-1,7%) , Pampa Energía (-1,1%) y Transportadora de Gas del Sur (-1,3%) sintió el impacto del abaratamiento del petróleo, haciendo retroceder al índice S&P Merval un 0,1% hasta los 3.288.702 puntos .





La cotización de , y sintió el impacto del abaratamiento del petróleo, haciendo retroceder al índice un 0,1% hasta los . Recuperación bancaria y financiera: En la vereda opuesta, las entidades financieras lideraron los números verdes en Wall Street, encabezadas por Grupo Financiero Galicia (+1,9%), Banco Macro (+1,7%), BBVA (+1,1%) y Supervielle (+1,1%).





El saldo de la jornada refleja un mercado financiero que logra absorber la volatilidad del crudo mediante el sostén de la deuda pública. Con un riesgo país en 412 puntos, la capacidad del Gobierno para mostrar gobernabilidad legislativa en las próximas semanas se perfila como el catalizador principal para determinar si los bonos argentinos tienen margen para consolidar la tendencia alcista.