En vivo: Cipolletti recibe a Huracán Las Heras en su debut de la zona campeonato del Federal A

Cipolletti se mide con Huracán Las Heras en La Visera. (Foto: Oscar Livera)

Cipolletti recibe a Huracán Las Heras en La Visera de Cemento por la primera fecha de la zona campeonato del Federal A.

El Albinegro clasificó primero en la fase inicial y ahora buscará quedar entre los cuatro mejores de este nuevo grupo para pasar a los cuartos de final por el ascenso.

En esta zona, también están Olimpo, Villa Mitre, Alvarado, Kimberley, Argentino de Monte Maíz, Atenas de Río Cuarto y Juventud Antoniana de Salta.

Para este encuentro, el entrenador Fabián Enríquez sorprendió al incluir a Yago Piro como lateral izquierdo. Además, el «9» es Nahuel Luna, que debuta como titular en reemplazó de Federico Acevedo que quedó apartado del plantel por no aceptar la renovación de su contrato.

Cipolletti formará con: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristian González, Víctor Manchafico, Yago Piro; Gonzalo Lucero, Marcos Pérez, Leandro Vella, Maximiliano López; Nicolás Peralta y Nahuel Luna.