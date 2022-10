Marcos Rojo: «Fuimos los mejores, siempre somos los mejores»

En una definición increíble y sufrida, Boca se consagró campeón de la Liga Profesional en un año en el que dominó el fútbol argentino ya que también ganó la Copa de la Liga en el primer semestre.

En su primer torneo como DT de la primera del club, Hugo Ibarra salió campeón y merece gran parte de los halagos. Superó muchos obstáculos y tuvo un cierre de torneo brillante con muchos juveniles en cancha. Más allá de eso, el técnico se encargó de destacar al plantel.

«Estos muchachos se lo merecen, fue un trabajo enorme, hicieron un gran esfuerzo. Nosotros teníamos que hacer nuestro trabajo, dimos vuelta el resultado pero se nos complicó. Se dieron lo resultados y ganó el mejor. Saludo a todos los hinchas de Boca en el país. Hemos logrado de a poquito una mística, paso a paso», expresó el entrenador.

"Un saludo a todos los hinchas de Boca en todo el país". Hugo Ibarra y la alegría tras su primer título como entrenador.



Marcos Rojo, ausente por la rotura de ligamentos que sufrió contra Sarmiento, lo tuvo que vivir desde afuera. «Se sufrió mucho, dependiendo del otro resultado, afuera te decían una cosa no sabíamos qué pasaba», relató.

«Fuimos los más contundentes, ganamos los partidos que teníamos que ganar. En un torneo muy irregular fuimos los mejores, siempre somos los mejores. Digan lo que digan siempre estamos y damos pelea», valoró el capitán.

"FUIMOS LOS MEJORES… SIEMPRE SOMOS LOS MEJORES", comentó Marcos Rojo tras la consagración en la #LigaProfesional.

El más picante fue Alan Varela, que al referirse a Racing comentó: «No entendía nada, traté de estar acá. Por suerte la pechearon».

"POR SUERTE LA PECHEARON", dijo Varela luego de la obtención del título de la #LigaProfesional.

«Les preguntaba a los hinchas cómo iban y me decían que 1 a 1, me enteré a lo último que ganó River. Hemos sido superiores, supimos aguantar y aparecer cuanto todo se complicaba. Tuvimos muchos resultados positivos», analizó Frank Fabra, punto alto del Boca campeón.

"Hemos sido superiores y supimos aguantar cuando todo se complicaba". Frank Fabra y la alegría por un nuevo título con #Boca.

Sebastián Villa, que marcó un golazo de tiro libre, indicó: «Se me salen un poco las lágrimas, después de la lesión y todo lo que he pasado. Tuvimos constancia y sobrepasamos obstáculos, hemos hecho una familia y un equipo. Langoni es un chico con mucho crecimiento, cuando no me tocó estar él respondió».

"SOMOS UNA FAMILIA". Villa analizó la obtención de la #LigaProfesional y aprovechó para elogiar a Langoni, quien tuvo que reemplazarlo.

«Tuve la suerte de poder ayudar al equipo que es lo más importante. Seguir en el club no depende de mí, tengo una postura, hay muchas cosas en el medio. Es un privilegio vestir esta camiseta, es mi sexto título en el club», aseguró por su parte Agustín Rossi, otra de las figuras.

Agustín Rossi habló de las negociaciones por su renovación y de la conquista de un nuevo título en #Boca.