Marcos Rojo reveló el insólito pedido que le hizo Gustavo Costas en Racing: «Esas fueron sus palabras»

Racing confirmó la llegada de Marcos Rojo como nuevo refuerzo, tras su desvinculación de Boca. El experimentado zaguero ya se entrena bajo las órdenes de Gustavo Costas, aunque todavía no pudieron resolver su situación deportiva. ¿Podrá jugar el Torneo Clausura?

El exzaguero de la Selección Argentina se sumó este domingo a la Academia y participó de la primera práctica junto a sus nuevos compañeros. Desde la Academia le dieron la bienvenida oficial, con la particularidad de que no mencionaron su apellido, por el apodo de Independiente, su eterno rival.

Sin embargo, su llegada se dio fuera del plazo límite de inscripción, por lo que no podrá disputar el Torneo Clausura: sólo está habilitado para disputar la Copa Argentina y la Copa Libertadores. Desde la dirigencia de Racing comenzaron a perder su optimismo para cambiar la decisión de AFA, y salvo una excepción para habilitarlo, no podrá jugar el campeonato local.

Marcos Rojo reveló lo primero que le dijo Costas en Racing

En medio de su revisión médica, Marcos Rojo contó qué fue lo primero que le dijo Gustavo Costas cuando se confirmó su arribo a Racing. «Quería un hijo de p… en el equipo. Esas fueron sus palabras», aseguró entre risas, en un video que compartió el club en redes sociales.

Sobre su llegada, Rojo dejó en claro que sueña con ser candidato en la Copa Libertadores. «Llegar a un club tan grande, con tanto prestigio y con tantas cosas por delante, para lo que uno viene acá es para ganar la Copa», comentó. Y concluyó que «me sentí muy cómodo, son grandes chicos. Llegar a un club tan grande en este momento de mi vida me dan ganas de seguir demostrando lo que vine haciendo todo este tiempo».