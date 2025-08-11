El insólito posteo de Duvan Vergara sobre el empate entre Boca y Racing

El colombiano metio un posteo picante después del empate en el clásico y antes de los octavos de la Libertadores. (FBaires)

Duvan Vergara se acomodó rápido al mundo Racing, ya anotó goles, tiene el visto bueno del hincha y hasta tuvo algún cruce picante con Santiago Sosa, uno de los referentes del equipo que orienta Gustavo Costas. En el clásico ante Boca, el punta colombiano hizo un buen partido y después del 1-1 sorprendió con un posteo.

El exjugador de América de Cali, que antes del encuentro se abrazo con Frank Fabra, declaró que era «un sueño jugar en este estadio. Se me erizó la piel». Sin embargo, el colombiano no se quedó ahí y le metió picante.

Así fue el posteo de Duvan Vergara

Duvan Vergara publicó una foto de él junto a Edinson Cavani protestándole al árbitro Nicolás Ramírez, pero le borró la cabeza al juez de una manera insólita. La actuación del árbitro estuvo en el centro de la polémica, sobre todo por la falta cobrada previa al gol del empate de Boca en los minutos finales del encuentro disputado en La Bombonera.

El posteo del punta colombiano contra el árbitro Ramírez.

Desde Racing siguen creyendo que no hubo falta y las quejas que comenzaron con los protagonistas post partido se fueron multiplicando luego en las redes sociales y programas televisivos. Sin embargo, llegaron a su pico máximo con este posteo de Vergara que se viralizó de inmediato.

Racing, con la mente puesta en la Libertadores

Luego del empate en el clásico, Racing se enfocó en el próximo compromiso que será por la Copa Libertadores, el gran objetivo de la temporada. La Academia visitará a Peñarol, este martes a las 21:30, en el Estadio Campéon del Siglo, por la ida de los octavos de final.



El Carbonero viene de golear 3-0 a Nacional en el clásico uruguayo y llega entonado al partido que abrirá la llave de play offs, aunque la ventaja de localía es de Racing y todo se definirá la semana que viene en el Cilindro de Avellaneda.