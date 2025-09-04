El emotivo mensaje de Guillermo Barros Schelotto a Miguel Russo: «Se merece lo mejor»

Miguel Ángel Russo atraviesa un delicado estado de salud. El entrenador de Boca se encuentra internado por una infección urinaria y espera una mejoría para recibir el alta. En medio de su difícil situación, un ex Boca le envió un emotivo mensaje.

Guillermo Barros Schelotto, actual entrenador de Vélez, le deseó lo mejor a Miguelo: “Ojala se pueda recuperar y pronto esté entrenando en Boca”

«No sé cuál es su situación actual, sí que estuvo internado en el hospital. Le deseamos lo mejor. Más allá de haberlo tenido como entrenador y de haberlo conocido, es una persona del fútbol argentino y se merece lo mejor», comentó el Mellizo en la conferencia de prensa de esta mañana.

El técnico del Xeneize se encuentra hospitalizado en el Instituto Fleni para que los médicos puedan seguir de cerca su tratamiento, y hasta que la infección urinaria no baje en su totalidad, no le darán el alta. Russo ya pasó dos noches en la clínica no se espera que pueda irse en las próximas horas, ya que su cuadro general no le permite seguir con un tratamiento ambulatorio.

Miguel Russo continúa internado: quién dirige a Boca

Ante la ausencia del experimentado entrenador, las prácticas del plantel profesional continúan bajo las órdenes de Claudio Úbeda y su cuerpo técnico. Ya estuvieron estuvieron al frente del entrenamiento de ayer y el de hoy, y seguramente harán lo mismo en el doble turno de mañana.