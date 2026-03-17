Maronese le ganó a Independiente por penales y es el último semifinalista de la Copa Provincial

Maronese derrotó a Independiente de Neuquén en la definición por penales y es el último semifinalista de la Copa Provincial de Lifune.

El Dino y el Rojo empataron 0 a 0 en el Gigante del Barrio Sarmiento de Centenario y el equipo del oeste se impuso 4 a 2 en la tanda.

Manolo Berra pateó su penal por arriba del travesaño y el de Julián Martín pegó en el travesaño. El remate de Lucio Gómez también salió desviado en Maronese pero el resto fueron aciertos.

Para el Dino convirtieron Ramiro Sepúlveda, Jorge Piñeiro Da Silva, Eduardo Figueroa y Juan Romero. En el Rojo, anotaron Mauricio Quilodrán y Pablo Namuncurá.

En semifinales, Maronese enfrentará a Alianza. El otro cruce será entre San Patricio y Petrolero. Todavía no se anunciaron cuáles serán las sedes únicas. Podrían jugarse los dos en la misma cancha, el próximo domingo. La final sería en Unión de Zapala.