Martínez prepara el once de Boca para recibir a Talleres: dos ausentes de peso y varios regresos necesarios

Boca aún no logra recuperarse de todos los jugadores lesionados y Diego Martínez comienza a improvisar en algunos puestos para suplir las ausencias. En la práctica de este jueves, con la vista puesta en el cruce del sábado ante Talleres, el DT probó un once titular con algunos regresos y varias sorpresas.

Entre las principales novedades, el entrenador xeneize ya recuperó a Cristian Lema luego de la lesión que lo dejó afuera del duelo ante Central Córdoba. Mientras que Cristian Medina también participó de la práctica como titular.

En el entrenamiento de ayer, se había sumado Marcos Rojo luego de superar un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda, pero difícilmente llegue a estar desde el arranque. En la previa, todo indica que Lautaro Di Lollo volvería a ser titular junto a Lema como segundo central y saldría el juvenil Mateo Mendía. Mientras que en el lateral derecho, ingresaría Marcelo Saracchi a pierna cambiada por el desgarro en el aductor de Luis Advíncula.

Ya en el mediocampo, la situación es diferente. Medina volvió a estar a disposición luego de la contusión pulmonar que sufrió ante Fortaleza que lo dejó varios días en reposo hasta que se le pasara el dolor Y probó en el equipo titular.

Sin embargo, hubo dos ausencias de peso. Kevin Zenón encendió las alarmas ayer por una molestia, se hizo estudios y confirmaron que no tiene ninguna lesión, pero no fue incluido entre los titulares. El volante arrastra un dolor en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda y sería sometido a nuevos exámenes. Y por otra parte, Ezequiel Equi Fernández tampoco estuvo presente en la práctica aunque no trascendieron los motivos. Los volantes fueron reemplazados por Jabes Saralegui y Vicente Taborda.

La lista de lesionados que tiene Boca

Entre los jugadores que no están a disposición, se encuentra Luis Advíncula que sufrió un desgarro pero volvió a presentarse en el predio. Además, siguen afuera Nicolás Figal y Aaron Anselmino, ambos desgarrados, y Luca Langoni, que sufrió la misma lesión en el recto interno del muslo izquierdo.

El once de Boca que probó Martínez pensando en Talleres

Sergio Romero; Marcelo Saracchi, Lautaro Di Lollo, Cristian Lema, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Pol Fernández, Cristian Medina y Vicente Taborda; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Con información de TyC Sports