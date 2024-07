Mascherano sorprendió con una confesión en la previa de los Juegos Olímpicos: «Messi y Di María fueron…»

La Selección Argentina Sub 23 ya se prepara para los Juegos Olímpicos de París 2024. A un día de oficializar la lista de convocados, Javier Mascherano reveló detalles de la convocatoria. Además, confesó qué tan cerca estuvieron Messi y Di María de formar parte del plantel.

El entrenador de la Selección Argentina en el certamen olímpico contará con tres jugadores de experiencia que ya saben lo que es levantar un título con la Albiceleste: Gerónimo Rulli, Nicolás Otamendi y Julián Álvarez.

Sobre la convocatoria, Mascherano, en diálogo con TyC Sports, reveló detalles de cómo definió la convocatoria: Sabíamos que iba a ser difícil, pero bueno, quiero agradecer a los jugadores el compromiso de querer estar, de intentar, de poner a la Selección Argentina por delante de todo. Estamos tranquilos y muy contentos con el plantel que pudimos armar».

Además, se refirió a dos jugadores que formaron parte de su ciclo y los pensaba como una fija, pero finalmente no podrá viajar a París: Valentín Barco, del Brighton, y Lucas Esquivel, de Athletico Paranaense. «Teníamos la palabra de los dos clubes de que no iba a haber ningún problema, pero a última hora decidieron no cederlos», comentó.

La confesión de Mascherano sobre Messi y Di María de cara a París 2024

«Tanto Leo (Messi) como Ángel (Di María), ni bien obtuvimos la clasificación, tratamos de hacerles llegar la invitación. A mí me une una amistad con ellos. Fue todo muy claro: la invitación estuvo desde el primer momento, que ellos traten de evaluar y tomarse el tiempo de ver qué es lo que realmente necesitaban y si había alguna chance. Con el tiempo, lo empezaron a evaluar y se hizo mucho más difícil», detalló el entrenador de la selección sub 23.

Pero además, explicó que «Ángel en el primer momento me dijo que no porque él ya había tomado la decisión de que la Copa América sea su último campeonato. Esperemos que eso lo revea; ojalá».

Y agregó cómo fue la situación del 10: «En el caso de Leo, la realidad es que también entendimos que viene con un trajín muy grande. Que el hecho de ausentarse demasiado tiempo del club por dos competiciones iba a terminar siendo un problema para él. Fue más un deseo nuestro de poder contar con ellos, quizás el egoísmo de uno de decir qué lindo poder entrenar a estos dos fenómenos. Pero es recontra entendible. Tampoco lo quise hacer público en ningún momento, porque no era necesario. Simplemente lo teníamos claro entre nosotros y con eso me bastaba».