Juicio por la muerte de Maradona: por un error de competencia revocaron un planteo de la jueza Coelho

La Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro resolvió que no es competente para tratar un planteo en la causa por la muerte de Diego Armando Maradona y revocó una decisión de la jueza María Coelho, en el expediente que investiga a la enfermera Dahiana Madrid.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la magistrada había rechazado como “inadmisible” el apartamiento solicitado por el abogado Rodolfo Baqué durante la audiencia preliminar del 6 de abril y envió el recurso al tribunal de alzada para su revisión.

Error de tribunal en el caso Maradona y cómo impacta en la recusación judicial

Los jueces Carlos Fabián Blanco y Gustavo Adrián Herbel revocaron ese envío al sostener que la Cámara “no es el órgano jurisdiccional competente” para resolver el planteo, en relación con el “citado temperamento adoptado”.

La resolución establece que el tratamiento de la recusación debe quedar en manos de magistrados de la misma jerarquía y fuero, quienes son los que deben pronunciarse sobre la desestimación de ese tipo de solicitudes.

La justicia de San Isidro retomÓ este martes 14 de abril el juicio por el presunto homicidio de Diego Maradona. (Foto: gentileza)

Madrid afrontará un juicio por jurados populares, aunque ese proceso se iniciará una vez que finalice el debate principal contra los otros siete imputados en la causa por la muerte del exfutbolista.

El nuevo juicio por presunto homicidio simple con dolo eventual se reanudó el martes 14 de abril en el TOC N°7, con la presentación de lineamientos y el anuncio de testigos como Gianinna Maradona, el médico Juan Carlos Pinto y el comisario Lucas Farías.

Declaraciones de Luque y giro inesperado en el desarrollo del juicio principal

Durante esa audiencia, el neurocirujano Leopoldo Luque pidió declarar ante los jueces y se suspendieron las testimoniales previstas. En su exposición afirmó: “A Diego lo amaba; era mi ídolo y amigo”, “No estaba hinchado y no agonizó” y “Soy inocente”.

La intervención fue parte de una estrategia de la defensa que “rompió el hielo” del segundo proceso, iniciado tras la nulidad del primero a raíz del documental Justicia Divina vinculado a la ex jueza Julieta Makintach.