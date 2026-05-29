El Gobierno impulsa una reforma de la Ley de Sociedades para reducir controles y modernizar empresas

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó los puntos centrales de la Ley de Sociedades y el impacto que generará.

El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Sociedades que busca simplificar la creación y el funcionamiento de las empresas, reducir la intervención estatal y avanzar hacia una digitalización plena de los procesos societarios.

La iniciativa fue anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y se suma al paquete de proyectos legislativos que el Poder Ejecutivo remitió recientemente al Parlamento, entre ellos el denominado “Súper RIGI”, la Ley de Lobby, la Ley de Ludopatía y la propuesta para derogar la actual Ley de Etiquetado Frontal.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue el encargado de explicar los principales cambios que contempla la reforma. Según sostuvo, el proyecto apunta a reemplazar un sistema que considera “rígido y anacrónico” por un modelo basado en la autonomía de las empresas y la libertad contractual.

“El proyecto nos mueve de un régimen construido sobre la desconfianza al sector privado a un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación”, expresó el funcionario.

Menos intervención estatal

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es limitar la capacidad de los organismos de control para imponer restricciones adicionales a las previstas por la ley.

De acuerdo con la propuesta, las normas legales pasarán a tener un carácter principalmente supletorio, otorgando mayor peso a los estatutos societarios. Además, los registros públicos no podrán dictar resoluciones que restrinjan actividades permitidas por la legislación vigente.

Mayor flexibilidad para las empresas

La reforma también prevé eliminar varias exigencias burocráticas. Entre ellas, permitirá que las sociedades tengan objetos sociales más amplios y sin necesidad de vinculación entre las distintas actividades declaradas.

Incluso, si una empresa no especifica un objeto social en su estatuto, se considerará habilitada para desarrollar cualquier actividad lícita.

Otro aspecto destacado es la posibilidad de que las compañías acuerden someter conflictos internos a legislación extranjera o normas del derecho mercantil internacional. También podrán incorporar cláusulas arbitrales para resolver disputas fuera de los tribunales ordinarios.

Según Sturzenegger, este esquema busca acercar a Argentina a modelos utilizados en centros internacionales de negocios como Dubái.

Digitalización total

El proyecto propone avanzar hacia una digitalización integral de los trámites societarios.

Entre otras medidas, contempla:

Constitución de sociedades mediante firma digital o electrónica.

Domicilio electrónico obligatorio.

Libros y registros digitales.

Asambleas y reuniones a distancia.

Creación de un legajo digital público para cada empresa.

Desde el Gobierno sostienen que, de aprobarse la iniciativa, los expedientes en papel quedarán definitivamente reemplazados por sistemas electrónicos.

Inteligencia artificial y sociedades automatizadas

Uno de los puntos más novedosos del proyecto es la incorporación de nuevas figuras jurídicas vinculadas a la tecnología.

La reforma contempla la creación de las denominadas Sociedades Automatizadas, que podrán operar mediante algoritmos o sistemas de inteligencia artificial sin requerir empleados para su funcionamiento habitual.

También reconoce a las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO), estructuras que funcionan total o parcialmente a través de tecnología blockchain y cuyos derechos de participación pueden representarse mediante tokens digitales.

Según explicó el ministro, ambas figuras contarán con personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada.

Objetivo: atraer inversiones

Desde el Ejecutivo aseguran que la reforma busca reducir costos administrativos, brindar mayor seguridad jurídica y facilitar la llegada de inversiones.

“Con esta reforma, Argentina adapta su derecho societario a la economía del siglo XXI y le dice al mundo: vengan a invertir acá”, afirmó Sturzenegger.

El proyecto comenzará ahora su tratamiento legislativo en el Congreso, donde deberá ser debatido por ambas cámaras antes de convertirse en ley.

Con información de N.A