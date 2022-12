Matthaus elogió a Messi y le auguró otro Mundial

Lottar Matthaus no guardó elogios para Lionel Messi después de la conquista del título con la selección argentina y aseguró que jugará otro Mundial. Gentileza.

El ex futbolista alemán Lothar Matth<us, campeón en Italia 1990 y subcampeón en México 86 en ambas finales contra la selección argentina, no guardó elogios para Lionel Messi, quien el pasado domingo lo desplazó en cantidad de partidos disputados en un Mundial.

“Messi es sin duda el mejor de este milenio y uno de los mejores deportistas de la historia que vimos. Si le faltaba algo para hacerlo inmortal ya lo consiguió, podemos estar contentos de haberlo vivido y admirado”, analizó el alemán.

El destacado ex mediocampista alemán, quien fue campeón con la selección de su país y se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo, no guardó elogios y exclamó “qué jugador, qué súper estrella, no se puede describir con palabras como llevó a su equipo al título a los 35 años”.

“Argentina fue un merecido campeón porque fue el mejor equipo de este gran torneo y tuvo a Messi. No estoy tan seguro que el de Qatar fue su último Mundial”, aseguró Matthaus, deslumbrado por el talento del argentino, quien el 24 de junio pasado cumplió 35 años y ya lleva disputadas cinco copas mundiales.

Matthaus, quien enfrentó a Maradona en México e Italia, con el que tuvo una relación muy especial, sólo tuvo elogios para Messi. Gentileza.

El ex crack de Alemania tuvo gestos importantes con los argentinos, porque donó en agosto último la camiseta que intercambió con Diego A. Maradona, en el Mundial de México 1986, al museo Legends, que tendrá su sede en Madrid. En ese momento, destacó que “es un gran honor jugar contra Diego porque, sencillamente, era el mejor; no solo como jugador, como ser humano fue una persona muy importante para mí. .