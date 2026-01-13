SUSCRIBITE Diario papel
Mauro Icardi erró dos penales seguidos en Galatasaray por la Copa Turquía

Mauro Icardi pateó dos veces un penal en Galatasaray y se lo atajaron en ambas ocasiones en un partido correspondiente a la Copa Turquía.

Mauro Icardi no tuvo una buena noche en el partido de la Copa Turquía contra Fethiyespor al errar el mismo penal que tuvo que patear dos veces.

El delantero de Galatasaray remató en las dos ocasiones a su izquierda y el aquero rival le adivinó la intención en ambas oportunidades.

En el primer penal, el VAR determinó que hubo invasión por lo que se tuvo que repetir el tiro. El argentino logró esquinar más el derechazo pero el arquero igual se lo atajó.

A pesar del doble fallo, Galatasaray pudo ganar el partido por 2 a 1. El equipo está primero en la Liga de Turquía y en una semana enfrentará a Atlético de Madrid por la Champions League.

Más allá de que metió muchos goles y es querido por los hinchas turcos, Icardi no pasa su mejor momento y no es seguro que vaya a continuar después de mitad de año.

A pesar de los rumores de una posible salida en julio, venía de marcar en tres partidos consecutivos y lleva 9 goles en el torneo local.


