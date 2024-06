Messi le contestó a Mbappé por su comparación de la Eurocopa: «En el Mundial están los mejores»

A pocos días de que comience la Copa América y la Eurocopa, Lionel Messi salió a responderle a Mbappé por su crítica al mundial. El francés había dicho que «la Euro es más difícil que la Copa del Mundo«, pero el astro argentino no se quedó callado y lo retrucó.

En diálogo con Espn, el capitán de la Selección Argentina opinó sobre la frase del crack francés luego de perder la final de Qatar 2022 y en donde la Albiceleste obtuvo su tercera estrella.

El delantero galo ya había menospreciado la competitividad de las selecciones sudamericanas y ahora le bajó el precio al torneo más importante del mundo. Sobre esto, Messi opinó que «cada uno le da importancia a la competición que juega».

"LA EURO ES UNA COMPETICIÓN IMPORTANTÍSIMA, PERO ESTÁ DEJANDO AFUERA A ARGENTINA, BRASIL Y URUGUAY, MUCHO CAMPEÓN DEL MUNDO", la respuesta de Leo Messi a Mbappé.



"LA EURO ES UNA COMPETICIÓN IMPORTANTÍSIMA, PERO ESTÁ DEJANDO AFUERA A ARGENTINA, BRASIL Y URUGUAY, MUCHO CAMPEÓN DEL MUNDO", la respuesta de Leo Messi a Mbappé.

Aunque remarcó que «obviamente, la Eurocopa es una competición importantísima donde están los mejores, pero está dejando afuera a Argentina, tres veces campeón del mundo, a Brasil, cinco veces campeón del mundo, y Uruguay, dos veces campeón. Hay muchos campeones del mundo afuera como para decir que es la más difícil».

Y destacó la competitividad de la Copa del Mundo: En el Mundial están los mejores, todos los campeones del mundo, generalmente, por algo todos quieren ser campeón del mundo».

La polémica frase de Mbappé: «La Eurocopa es más difícil que el Mundial»

Después del gran anuncio de su pase al Real Madrid, Kylian Mbappé está en plena preparación de cara a la Eurocopa con Francia y dejó una polémica frase al comparar esa competencia con el Mundial.

«Creo que es una competición más complicada que el Mundial. Es muy, muy difícil a partir de la fase de grupos», opinó en referencia a la Eurocopa.

«Es difícil porque todos los equipos se conocen, estamos acostumbrados a jugar entre nosotros todo el tiempo. Tácticamente es un fútbol parecido», agregó.

Francia no es campeón de la Euro desde el año 2000. “Es una competición que no ganamos desde hace 24 años y eso es enorme, pero no nos estamos poniendo ninguna presión extra. Seguimos preparándonos para la fase de grupos, para hacer un buen papel», indicó al respecto.