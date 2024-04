Michelena y el mal arranque de Cipolletti: «Entiendo el malestar pero tengo confianza»

Sin goles ni triunfos en cuatro fechas, Cipolletti firmó uno de los peores arranques de su historia en el Federal A y el domingo se juega mucho con Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi en La Visera.

A pesar del duro presente, José Michelena dio la cara y habló en «Subite al Podio» de RN Radio. El delantero reconoció el mal momento pero confía plenamente en el plantel.

«El arranque es incómodo, es una situación bastante mala, pero la realidad es que hay que trabajar como lo venimos haciendo y en algún momento eso se va a ver reflejado en el partido», destacó el atacante.

«Son situaciones, tenemos jugadores de jerarquía, es hasta que podamos abrir el arco, ahí van a surgir más situaciones. Estamos medio bloqueados, pero con confianza porque trabajamos y tenemos con qué, eso a la larga trae resultados», agregó.

Michelena fue titular los tres primeros partidos y en la derrota 1 a 0 ante Deportivo Rincón del último domingo fue suplente e ingresó en el complemento.

«El partido fue chivo, en una cancha en la que poco se puede jugar, el césped sintético es desfavorable. Ellos se encontraron con un gol tempranero y tratamos de remarla, tuvimos más llegadas que otros partidos, eso es bueno, si buscamos algo positivo», analizó.

Acerca de cómo le pueden influir las críticas, el delantero reflexionó: «No tengo redes sociales, no me involucro en eso. Es entendible que pase esto si no ganás y no estás donde el club merece. Es obvio que te van a exigir y el hincha no va a estar conforme. Vamos a intentar demostrarles de qué estamos hechos y poder revertir la situación desde este fin de semana».

«Sabemos que es el momento de demostrarle a la gente y al cuerpo técnico que nos eligió. Nos armamos para estar en otra posición», reconoció.

Sobre el partido del domingo con Círculo Deportivo, que será a las 11 de la mañana en La Visera, Michelena comentó: «Todos los partidos son duros, este torneo tiene esa cualidad, el último le puede ganar al primero tranquilamente».

«Ojalá que la gente se arrime a la cancha como lo hizo contra Olimpo. Creo que ese día dimos muestras de lo que el equipo puede dar, confío en mis compañeros. Entiendo el malestar de todos, debemos dar vuelta la situación, tengo confianza de sobra», concluyó.

Escuchá a José Michelena en «Subite al Podio» de RN Radio.

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).