Montiel y Martínez Quarta quieren traer a dos jugadores de la Selección Argentina a River: «Me vuelven loco»

El regreso de Marcelo Gallardo a River generó una gran repercusión en el mundo del Millonario y busca recuperar la identidad. Desde su llegada, se dio la vuelta de varios jugadores de jerarquía que tienen una gran historia en el club y un reconocido sentido de pertenencia. Dos de los más destacados fueron Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, y según revelaron, están intentando convencer a otros dos jugadores de la Selección Argentina.

Se trata de Nicolás González y Exequiel Palacios, quienes reconocieron en su llegada al país la insistencia de los dos jugadores de River para mudarse a Núñez.

«Cachete me volvió loco para que vuelva», admitió el mediocampista de Bayer Leverkusen.

Montiel y Martínez Quarta son dos de los regresos más resonantes que tuvo el Millonario en el último mercado de pases y ahora se están encargando de intentar convencer a algunos jugadores de la Selección Argentina de que se calcen la banda roja.

Nicolás González y Exequiel Palacios, los dos nombres que buscan en River

«Con el Chino (Martínez Quarta) es con el que más hablo, por la relación que tuvimos en Fiorentina. Me tira de vez en cuando y yo me hago el boludo… la estiro un poquito: ‘Todavía no, un poquito más adelante'», comentó Nico González luego de llegar al Aeropuerto de Ezeiza.

Sin embargo, no le cierra la puerta a vestir la Banda, club del que es hincha: «¿A dónde juego acá? ¿A quién sacás?».

El ex Argentinos Juniors habló de su pasión por River y reconoció que su sueño es jugar en el Millonario. «Esto viene de sangre, no hay ningún problema. Si tengo que decirlo, lo digo. Me hago cargo de que soy hincha de River. Algún día me encantaría usar esta banda», había comentado luego de obtener la Copa América 2024, cuando el elenco de Núñez le hizo llegar una camiseta con su nombre.

Por el lado de Palacios, el volante sabe lo que es vestir la casaca rojiblanca. Fue pieza clave en el equipo del Muñeco durante 2018 y 2019, además fue una de las joyas de la cantera en los últimos tiempos.

Luego de llegar a Buenos Aires para sumarse a la Albiceleste, reconoció que viene teniendo charlas con Gonzalo Montiel. «Hablé con Cachete cuando llegó, es mi amigo. Lo felicité porque volvió. Me enteré que no iba a venir, le mando un abrazo grande. Me volvió loco, quería que vuelva«, admitió el mediocampista de 26 años.