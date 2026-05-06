Fin de una era en Techint: Paolo Rocca dejará de ser el CEO de la empresa que fabrica los tubos de acero

En una decisión de alto impacto para el mapa corporativo argentino y global, Paolo Rocca dejará de ser el CEO de Tenaris, la empresa del Grupo Techint que lidera el mercado mundial de tubos de acero sin costura para la industria energética.

Si bien el recambio en la cúpula sacudió al ambiente de negocios, desde la compañía explicaron que el movimiento refleja «la culminación de un proceso de planificación de liderazgo a largo plazo» que comenzó a gestarse hace tres años.

Rocca, de 72 años y representante de la tercera generación de la familia fundadora, dará un paso al costado en la gestión del día a día operativo. No obstante, mantendrá su peso estratégico: continuará ejerciendo como presidente del Grupo Techint y como Chairman (presidente del directorio) de la propia Tenaris.

Asimismo, indicaron que la voz del empresario mantendrá su gravitación habitual en foros clave como la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

Quién es Gabriel Podskubka, el nuevo CEO de Tenaris

El elegido para tomar las riendas de la compañía es Gabriel Podskubka, un ejecutivo con un profundo conocimiento de la estructura interna del grupo. Ingresó a la empresa en 1995 y forjó una extensa carrera global ocupando diversas posiciones estratégicas.

Desde 2023 se venía desempeñando como Director de Operaciones de Tenaris (COO), cargo desde el cual supervisaba las plantas siderúrgicas, incluyendo el histórico polo de la ciudad bonaerense de Campana.

Podskubka es ingeniero industrial egresado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y posee un MBA en Harvard Business School. Su trayectoria internacional incluye la responsabilidad de las operaciones de la firma en Europa del Este (2009) y en Medio Oriente (2013), habiendo residido y trabajado en Argentina, Estados Unidos, Italia, Rumania y los Emiratos Árabes Unidos.

Los números de Tenaris y los recientes roces políticos

El recambio directivo se produce en un contexto de sólida estabilidad financiera para la compañía. Tenaris es un verdadero gigante con presencia en todos los continentes: cuenta con plantas industriales en 17 países, emplea a 25.000 trabajadores y dispone de cuatro centros de Investigación y Desarrollo de alta tecnología.

Según informó Clarín, a la par del anuncio de la sucesión, la empresa (que cotiza en las bolsas de Nueva York, Italia y México) presentó sus recientes resultados globales. Durante 2025, la firma registró ventas anuales por US$ 12.000 millones. En su último balance, reportó un crecimiento del 4% en ventas, un incremento del 23% en sus ingresos y una mejora del 3% en su Ebitda (el margen de beneficios antes de impuestos y amortizaciones).

Aunque la designación de Podskubka responde a una transición planificada, el cambio de mando en la dirección ejecutiva coincide con semanas de alta exposición y tensión política para Paolo Rocca.

Recientemente, el Grupo Techint perdió una importante licitación privada convocada por Pan American Energy (PAE) para el abastecimiento de caños destinados a un nuevo gasoducto que unirá Vaca Muerta con la provincia de Río Negro, obra que fue adjudicada a una empresa de origen indio. A esto se sumó que, semanas después, la rama constructora del holding también quedó afuera de la ejecución de dicho proyecto.

Este revés comercial derivó en duros cuestionamientos públicos por parte del presidente Javier Milei, quien llegó a referirse a Rocca como «Don Chatarrín de los tubos caros».

Ante la controversia, el empresario debió emitir una carta aclarando que la firma había ofrecido igualar el precio de su competidor internacional con el único objetivo de «preservar la operación industrial a largo plazo», reconociendo la pérdida de una licitación que representa alrededor del 60% del volumen anual del mercado argentino de tubos con costura.