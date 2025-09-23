«Daño moral»: el enojo del padre de Lamine Yamal porque no ganó el Balón de Oro

Lamine Yamal llegaba a la entrega del Balón de Oro 2025 como uno de los máximos candidatos a ganarlo luego de una gran temporada en Barcelona, donde conquistó la liga española, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Además, se afianzó como figura del seleccionado ibérico y por eso se perfilaba como el gran vencedor de la noche.

El futbolista de 18 años recibió el Premio Kopa a mejor jugador joven, lo que anticipó el final de la noche: Ousmane Dembélé se alzaría con la máxima distinción y Yamal finalizaría en la segunda colocación. Su cara, cuando el premio fue a las manos del francés, lo dijo todo.

«No voy a decir robo, sino daño moral a un ser humano»

Sin embargo, que que explotó ante la situación fue el padre del crack de Barcelona. «Este es el mayor… no voy a decir robo, sino daño moral a un ser humano. Aquí ha pasado algo muy raro», disparó Mounir Nasraoui, en diálogo con El Chiringuito al finalizar la ceremonia en París.

Lamine y Mounir, antes de la entrega de premios. (Gentileza)

Lejos de bajar los decibeles, Nasraoui profundizó en su descontento y no dudó en aseverar: «Lamine Yamal es el mejor del mundo con diferencia, con muchísima diferencia. «No es porque sea mi hijo, no hay rivales. El año que viene el Balón de Oro es nuestro, será español», sentenció el padre de Lamine.

Lamine, más tranquilo que papá

Yamal se quedó con el Premio Kopa al mejor jugador del mundo sub 21 por segundo año consecutivo y lejos de las frases polémicas que dejó su padre, publicó un posteo en su cuenta de Instagram, en el que se mostró feliz por el premio que consiguió y además felicitó a su ex compañero, Dembélé, por quedarse con el Balón de Oro.

Una de las fotos que publicó el crack.

“El plan de Dios es perfecto, hay que escalar para llegar a la cima. Feliz por el trofeo Kopa x2 y felicitar a Ousmane Dembélé por el premio y la gran temporada”, escribió el delantero del Barcelona junto a una serie de fotos suyas en la gala de la ceremonia de entrega del Balón de Oro.