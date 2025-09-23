Buenas noticias en Boca: Miguel Russo volvió a dirigir la práctica tras su internación

El entrenador de Boca, Miguel Russo, volvió a estar al frente del plantel en la práctica de ayer con vistas al encuentro del próximo sábado en Florencio Varela. El DT había sido internado el lunes por un cuadro de deshidratación pero finalmente le dieron el alta.

Después de darle libre la jornada del lunes al plantel profesional, no había certezas sobre quién estaría a cargo del entrenamiento del martes, pero Russo estuvo presente.

El DT de 69 años se realizó un control médico temprano durante este martes y como los resultados fueron positivos, pudo estar a cargo de la práctica del Xeneize.

El lunes se habían encendido las alarmas ya que Russo había sido hospitalizado por un cuadro de deshidratación, acorde a la información brindada por el club.

Miguel Russo superó su segunda internación y volvió a dirigir a Boca

Esta fue la segunda vez que tuvo que ser internado ya que a principios de mes había sido hospitalizado en el sanatorio Fleni durante cuatro días por una infección urinaria y recién seis días después volvió al ruedo diario con sus actividades en Boca.

Con respecto a la próxima presentación, el Xeneize visitará a Defensa y Justicia este sábado desde las 19 por la décima fecha del Clausura.