Páez y Carmona, figuras en Independiente, se ganaron su chance en Cipolletti

Independiente de Neuquén fue el mejor equipo zonal en el Torneo Regional Amateur. El Rojo se quedó en la puerta de jugar por un ascenso al Federal A y era sabido que Cipolletti iba seguir atento esa campaña.

Los neuquinos no pudieron cumplir el objetivo de subir de categoría y la chance del Albinegro era tentadora para cualquiera.

Cipo sumó a Tomás Páez y Ezequiel Carmona, dos piezas claves del Rojo en el Regional, que empezaron la pretemporada bajo las órdenes de Christian Lovrincevich la semana pasada.

Lo de Páez no fue ninguna sorpresa ya que el jugador se formó en el club donde disputó la Liga Confluencia en divisiones formativas. Lo suyo fue un regreso, después de una experiencia clave para su carrera en la que vuelve con rodaje y confianza.

“Estoy contento por volver, es importante estar en Cipolletti. Me llamaron esta semana para que me incorpore”, comentó el jugador en diálogo con Río Negro.

Tomi Páez, entre Amarfil y Wagner, tres regresos del Albinegro. (Fotos: Yamil Regules)

Páez fue lateral derecho en algunos partidos en Independiente pero su mejor versión estuvo como volante, donde sacó provecho de su gran velocidad para desequilibrar por las bandas. “Siempre está la ilusión de sumar minutos y tener un lugar en el equipo”, reconoció.

Sobre el Regional del Rojo neuquino evaluó: “Nos quedamos a un pasito del objetivo grupal. En lo personal fue un buen torneo, me dio la posibilidad de volver acá”.

Por el lado de Carmona, su buen nivel en Independiente no fue una novedad pero su rendimiento en el Regional superó las expectativas.

En una defensa que llegó a acumular 6 partidos con la valla invicta en el tramo decisivo del torneo, fue una pieza fundamental con mucho criterio para marcar y también para salir jugando.

“Estoy contento por dar el salto a otra categoría, uno trabaja para eso. Me encontré con excompañeros y amigos. Vengo con ritmo, confío en que no me cueste la pretemporada”, comentó.

Los refuerzos de Cipo, entre nuevos y regresos. (Fotos: Yamil Regules)

Carmona ya jugó en el Federal A con la camiseta del Rojo en el año 2018. Sobre sus objetivos personales afirmó: “Quiero adaptarme de vuelta a la categoría y ser competitivo, como primera medida. Después me gustaría jugar la mayor cantidad de partidos posible”.

Acerca de cómo se dio su llegada al Albinegro, reveló: “Cipo me había contactado la semana pasada pero yo quería terminar primero el Regional para tomar una decisión. Si ascendíamos con Independiente era distinto. Cuando no se dio rápidamente di una respuesta positiva”.

El balance del Regional Amateur de Independiente para Carmona fue “muy positivo” y agregó: “uno siempre se prepara y sueña con el ascenso. En el camino hay muchos equipos competitivos pero fuimos superiores a todos, incluso en la final que perdimos. Estuvimos a la altura, con muchos chicos jóvenes. Si el club sigue por este camino no va a tardar mucho en ascender”.

El defensor tuvo un gran rendimiento en el Rojo como central pero también tiene experiencia de lateral derecho, un puesto en el que Cipo tiene menos variantes en su plantel.

“Llego con el objetivo de jugar en la posición que me toque. Si me preguntan donde me siento más cómodo es de lateral. Si bien hice el torneo pasado de central creo que puedo aportar más de 4”, analizó.

Como suele pasar en estos casos, Cipolletti apostó por incorporar a los que fueron figuras en el Regional Amateur, jugadores zonales que entienden el desafío de vestir la camiseta albinegra.