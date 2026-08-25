Roca Rugby Club será sede el fin de semana del torneo Nacional Desarrollo M16

Roca Rugby Club será del Torneo Nacional de Desarrollo M16 de la UAR. A lo largo del fin de semana tendrá lugar en el predio de Stefenelli, una de las competencias más importantes en el aspecto formativo de jóvenes jugadores.

El certamen organizado por la UAR (Unión Argentina de Rugby) disputará la primera instancia entre los seleccionados regionales. En esta ocasión, se medirán en la Zona Sur los representativos de Alto Valle, Valle de Chubut, Lagos del Sur y Austral (Comodoro Rivadavia).

El seleccinado de la URAV (Unión Rugby Alto Valle) es dirigido por Juan Martín Correa y cuenta con la presencia de jugadores de los zonales: Roca, Marabunta, Patagonia y Neuquén. Los encuentros se disputarán entre sábado y domingo en el predio de Roca RC y tendrán la presencia de dirigentes de la UAR.

Los encuentros se podrán en marcha el sábado y en el primer turno a las 10hs. se enfrentan Chubut-Austral, y luego a las 11:00 Alto Valle-Lagos del Sur. Por la tarde, desde las 19 Chubut-Lagos del Sur y a las 20 Alto-Austral.

El domingo, en el segundo día de competencia, a las 13:00 Austral-Lagos del Sur y 14:00 Alto Valle-Chubut.

Vale destacar que el año pasado Alto Valle se consagró campeón del M16 Desarrollo Sur y Buenos Aires lo hizo en el Desarrollo Norte.

Cabe recordar que la iniciativa del Torneo Nacional de Desarrollo M16 se materializó en 2016, y en la competencia intervienen todas aquellas Uniones que tienen mayor cantidad de jugadores fichados de 15 y 16 años en los clubes que la Unión Argentina de Rugby (UAR) tiene catalogados como instituciones de desarrollo.

En 2025 se disputó el IX Torneo Nacional de Desarrollo M16, y contó con la presencia de más de 400 jugadores de 16 uniones provinciales.