Problemas en Racing antes del clásico con Boca: todos los lesionados que tiene Gustavo Costas

Racing viene de caer en La Plata ante Estudiantes y ahora busca cambiar la imagen de cara al clásico frente a Boca este próximo sábado. Sin embargo, Gustavo Costas tendrá un problema central: la cantidad de bajas en el plantel.

Este sábado desde las 22.10, la Academia recibirá al Xeneize en uno de los cruces más apasionantes de la fecha 4 del Torneo Apertura. El elenco de Avellaneda llega golpeada a este cruce, luego de su derrota por 2-0 ante el Pincha y el entrenador tendrá algunas bajas de peso de cara al clásico.

Los tres nombres que no tendrá Gustavo Costas son Santiago Sosa, Agustín Garcia Basso y Bruno Zuculini. Pero además, espera la evolución de Juan Nardoni, quien sufrió un traumatismo en su rodilla y hay optimismo de que llegue al cruce para cambiar el esquema.

Las pruebas de Gustavo Costas en Racing para el clásico ante Boca

En los primeros partidos de su ciclo, Costas eligió saltar al campo con la línea de tres defensores, utilizando a Sosa como líbero, con dos carrileros, dos volantes y tres delanteros. Un esquema que ya le dio alegrías, a tal punto de ser campeón de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, el comienzo de este año no tuvo la misma suerte, ya que las lesiones obligaron al DT a modificar la formación. En un primer momento se pensaba que García Basso regresaría este sábado, luego del traumatismo en el sóleo derecho que sufrió en el debut frente a Barracas Central. Aunque el dolor no se fue y también se perderá el choque ante el elenco azul y oro.

Por su parte, Santiago Sosa sufrió un esguince en su rodilla ante Estudiantes y será baja por algunas semanas. De esta manera, Racing pierde a dos pilares en la defensa y solo le quedan cuatro opciones: Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Santiago Quirós y Germán Conti.

Mientras que en el mediocampo, las ausencias de Nardoni y Zuculini representan un riesgo en el armado del equipo para Costas, teniendo en cuenta que el partido podría desarrollarse principalmente en el mediocampo.

El ex River estaría descartado por una sobrecarga en el bíceps femoral derecho, mientras que el ex Unión será evaluado en estos entrenamiento para ver como responde de su traumatismo. En caso de que no llegue ninungo, Costas tendrá solamente a Zaracho, Barrios, Almendra y Rodríguez como opciones.