Problemas para Gallardo: el referente que se perdería el cruce decisivo con Racing

El Muñeco tendría una baja sensible para el duelo de Copa Argentina.

River viene de sufrir dos golpes en la última semana: quedó eliminado en cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras y cayó como local ante Deportivo Riestra por 2-1 en el torneo Clausura. Pero ahora, Marcelo Gallardo recibió otra mala noticia.

De cara a la «final» que disputará ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, el Muñeco perdería a uno de sus referentes para el choque en el Gigante de Arroyito.

Hay grandes probabilidades de que Enzo Pérez no pueda jugar ante la Academia luego de sufrir los coletazos de un corte en su rodilla, con siete punto de sutura. En este contexto, tiene un pie y medio afuera del armado titular que dispondría Gallardo.

La ausencia del experimentado volante central podría generar problemas en el armado de River. Justamente la a presencia de uno de sus ídolos resulta fundamental en un cruce de eliminación directa que resolverá buena parte del semestre.

Ante esta situación, el que se perfila para reemplazar al ex Estudiantes es Juan Portillo como único volante de contención: seguiría en la misma función que llevó a cabo en la derrota contra Riestra.

Además de la salida de Enzo Pérez, se espera que Gonzalo Montiel vuelva en lugar de Fabricio Bustos y que Lautaro Rivero jugaría desde el inicio para reemplazar a una de dos piezas: Paulo Díaz o Lucas Martínez Quarta.

Probable formación de River ante Racing por Copa Argentina

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Nacho Fernández, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Miguel Borja.