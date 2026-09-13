Qué necesita Cipolletti para clasificar a los cuartos de final por el ascenso en el Federal A

Cipolletti logró un triunfo clave contra Alvarado en La Visera de Cemento y depende de sí mismo para clasificar a los cuartos de final por el primer ascenso en el Federal A.

El Albinegro cerrará la zona campeonato contra Juventud Antoniana en Salta. Los norteños ya están eliminados en este grupo y jugarán los playoffs por el segundo ascenso por lo que no tendrán casi nada en disputa.

Si Cipo gana en Salta asegurará la clasificación sin depender de otro resultado. Si empata o pierde, necesita que Kimberley no derrote a Villa Mitre en Bahía Blanca. En el caso de sumar un punto, también entraría si Olimpo pierde con Alvarado en Mar del Plata.

Además, Cipolletti ya aseguró la clasificación a la Copa Argentina 2027 ya que, en el peor de los escenarios, quedará en el 5° lugar. Será su regreso al torneo después de no entrar a la edición 2026.

Si saca boleto entre los cuatro primeros jugará los cuartos de final por el primer ascenso contra uno de los que entren de la Zona A.

En el caso de ser eliminado en uno de esos cruces, tendrá otra oportunidad en los playoffs por el segundo ascenso con que quedan afuera de la zona campeonato y los que avanzan de la reválida.