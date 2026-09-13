Por el boom energético, el Gobierno pronosticó que 4 millones de personas migrarán desde Buenos Aires al interior

El Gobierno nacional anticipa una transformación poblacional inédita a partir del desarrollo de los recursos naturales. Según estimaciones del Ejecutivo, cerca de 4 millones de personas abandonarán el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con el objetivo de radicarse en las provincias productivas del interior.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expuso esta hipótesis ante el diario británico Financial Times. En un extenso reportaje titulado «Milei’s great free trade experiment» sobre el plan económico local, el funcionario proyectó que dos millones de ciudadanos buscarán residencia en la región petrolera y gasífera de la Patagonia, mientras que otros dos millones apuntarán a las provincias del norte atraídos por los nuevos proyectos mineros.

Los pronósticos previos y el «modelo Texas»

El reciente cálculo consolida una postura que el gabinete económico ya detalló a mediados de año. En junio, Sturzenegger ubicó a la cuenca neuquina como el centro neurálgico de este fenómeno. “Neuquén va a tener en los próximos 30 años 1 millón y medio de personas”, sentenció el titular de la cartera en su momento. A su vez, proyectó que “Catamarca va a tener 1 millón de personas y San Juan 800.000 personas”.

El funcionario justificó esta reconfiguración urbana tras apuntar contra el fracaso del antiguo modelo de sustitución de importaciones, un esquema que, a su criterio, «mató al interior».

Según su visión, el país transita hacia una industrialización similar a la de Estados Unidos con el gas no convencional. “Vos ahora ya tenés dos proyectos de US$5.000 millones para industrializar el gas de Vaca Muerta y convertir a Argentina en el productor más grande de fertilizantes del mundo”, remarcó en ese entonces al streaming «Ahora play».

La vez que Milei alentó la migración hacia Vaca Muerta

La narrativa sobre el éxodo hacia las áreas extractivas cuenta con un particula antecedente de Javier Milei. En marzo, el Presidente difundió en sus redes sociales un video con imágenes de Añelo, con un mensaje que recomendaba el traslado hacia Vaca Muerta para obtener mejores salarios. “¿No te gusta lo que te pagan? Andate a otro lado”, rezaba la publicación validada por el mandatario.

«Yo por lo menos en lo laboral tengo una sola filosofía. ¿No te gusta lo que te pagan? Andate a otro lado. ¿No te da el cuero para irte a otro lado? Cerrá el culo y agradecé que tenés trabajo«, sentencia el video que compartió el jefe de Estado.

«¿No te alcanza? ¿Ahora estás desconforme? Nadie te puso una pistola en la cabeza para que aceptes la negociación cuando fuiste desesperado a buscar laburo porque te estabas comiendo los mocos«, añade el audio.

Por último, el video también recomienda a quienes quieran aumentar sus ingresos a que mejoren sus habilidades y ofrecer un servicio distinto. «Y si no seguí siendo un mediocre y echándole la culpa a los demás. Es muy sencillo», concluye el mensaje que reposteó en sus redes .

Estas proyecciones de desembarco poblacional masivo que se analizan desde los despachos de Buenos Aires se topan con una postura de cautela por parte de la provincia de Neuquén, que viene impulsando un plan para evitar un colapso en su infraestructura.

Este escenario quedó plasmado en abril de este año cuando el gobernador Rolando Figueroa había plantado bandera en los principales medios con base en Buenos Aires: “Para mudarse a Neuquén hay que tener trabajo, no nos sobra ningún puesto de trabajo”, había declarado el gobernador.

El mandatario neuquino viene sosteniendo que el salto productivo hacia el año 2030 exige mano de obra altamente calificada y que la prioridad absoluta de inserción la tienen los habitantes locales.

“Para tener trabajo en Neuquén hay que formarse. Para eso tenemos el Instituto Vaca Muerta y estamos desarrollando todo un mecanismo para poder preparar primero a los neuquinos”, había manifestado el gobernador.