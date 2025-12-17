Así se jugarán los cruces de vuelta del Regional Amateur: tres partidos van el sábado

Independiente venció 1 a 0 a La Amistad en la ida en Cipolletti. (Foto: Gentileza Vanina Campos)

El Regional Amateur tendrá los últimos partidos del año este fin de semana antes del receso por las Fiestas. En la región patagónica se jugará la vuelta de octavos de final con varios partidos programados para el sábado.

Tanto Lifune como la Liga Confluencia podrían tener duelos decisivos por el título el martes 23/12 por lo que los equipos involucrados optaron por jugar el sábado.

El único cruce que se disputará el domingo será el de Sportsman ante Deportivo Roca en Choele Choel luego del 1-1 en la ida en el Luis Maiolino. Será desde las 19 con arbitraje de Leandro Gatica.

El sábado a las 17, Independiente recibirá a La Amistad en La Chacra con Danilo Viola como juez. El Rojo se impuso 1 a 0 en Cipolletti en los primeros 90′.

Una hora más tarde, se disputarán los otros dos partidos. Atlético Regina será local de Alianza tras ganar 2 a 1 en Cutral Co. El árbitro será Ezequiel Choque. En Bariloche, Estudiantes Unidos se medirá con San Patricio del Chañar y el juez será Darío Macchi. El Santo ganó 1 a 0 la ida en tierras neuquinas.

Todos los partidos de la zona patagónica del Regional Amateur

Sábado 20/12

17 horas: Independiente (1) – La Amistad (0)

17 horas: Deportivo Villalonga (1) – J.J. Moreno (2)

17 horas: Atlético Puerto San Julián (0) – Boxing de Río Gallegos (0)

18 horas: Atlético Regina (2) – Alianza (1)

18 horas: Estudiantes Unidos (0) – San Patricio (1)

19 horas: Camioneros de Río Grande (1) – Camioneros de Usuhaia (3)

Domingo 21/12

17 horas: Jorge Newbery (0) – CAI (0)

19 horas: Sportsman (1) – Deportivo Roca (1)



*Los horarios pueden sufrir modificaciones