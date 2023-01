Regional Amateur: para Tito Ramírez, 20 años no es nada

Rubén Ramírez tuvo sus mejores años en la primera división del fútbol argentino entre 2005 y 2012. Tras debutar en la Primera B Nacional con Tiro Federal de Rosario, su primer paso por Colón lo ubicó como uno de los delanteros con mayor proyección.

Dio el salto a Racing donde jugó poco y luego tuvo un buen paso por Banfield. Después se destacó en Godoy Cruz y nuevamente con la camiseta del Sabalero.

En 2014 se fue a Chile donde jugó en Audax Italiano y regresó al Tomba antes de comenzar un largo recorrido en el ascenso nacional en Quilmes, Temperley, Guillermo Brown de Madryn, Huracán Las Heras y Dock Sud.

Comenzó el 2020 en la Liga Venedense, donde jugó en Unión y Cultura de Murphy, pero la interrupción por la pandemia de coronavirus lo alejó de las canchas.

Recién volvió en 2022 en un breve paso por Porteña Asociación, de la Liga Regional de San Francisco, hasta que finalmente recaló en Germinal de Rawson para jugar el Regional Amateur.

En la final patagónica de ida contra Independiente de Neuquén tuvo poca participación, pero dejó destellos de su calidad con la pelota cuando le tocó intervenir. La defensa del Rojo supo contenerlo y salió cuando promediaba el segundo tiempo.

“Fue un partido complicado, difícil, contra un gran rival. No nos sacamos diferencias y es un resultado que no perjudica a ninguno de los dos”, declaró Tito a Río Negro en La Chacra.

Ramírez destacó al rival, que lleva seis partidos sin recibir goles. “Por algo ellos están acá en la final, lo mismo para nosotros. Vamos a tratar de ganarlo en nuestra cancha. Siempre hay cosas para mejorar. No estamos acostumbrados a tirar pelotazos y sí con la pelota en el piso, pero el rival también juega y nos complicaron. El empate es importante”, señaló el histórico delantero.

(Foto: Yamil Regules)

“Tito” llegó para este torneo al conjunto de la capital chubutense y rescató la buena recepción del grupo humano. “Los chicos me han tratado muy bien desde que llegué, estoy feliz acá. Contento de haber tomado la decisión de venir, voy a seguir hasta que el cuerpo no de más y las piernas digan basta”, añadió el atacante de 40 años.

Una de las razones por las que Rubén aceptó la propuesta de Germinal se relaciona con las ambiciones de ascenso. El equipo chubutense tiene ese objetivo como faro y está a dos partidos de conseguirlo.

“Hay mucha competencia en este torneo, tenemos la ilusión de subir al Federal A pero primero pensamos en el domingo”, aclaró el jugador.

Con vistas al futuro y la continuidad en el fútbol profesional, donde lleva casi 20 años, Ramírez explicó que “estoy cómodo en Germinal pero la familia también decide. Soy muy familiero, después de la pandemia no quería saber nada con volver a jugar al fútbol. Un amigo me llevó a Porteña (Porteña Asociación, Liga Regional de San Francisco, Santa Fe), y después me ofrecieron lo de Germinal. Cuesta estar lejos de la familia”.

Fredes y Parra, juntos en San Luis

Otros dos jugadores con mucho recorrido en primera que formarán parte del fútbol del interior en 2023 son los exIndependiente de Avellaneda Hernán Fredes y Facundo Parra.

Además de dos carreras extensas por separado, tienen como factor común el hecho de haber sido campeones de la Sudamericana 2010 con el Rojo.

Son nuevos refuerzos de Juventud Unida Universitaria de San Luis, que milita en el Federal A, donde serán rivales de Cipolletti y Sol de Mayo de Viedma.

El volante (35 años) y el delantero (37) compartieron equipo el año pasado en Chacarita, que está en la Primera Nacional.