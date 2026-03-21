Rincón, entre la tristeza por la goleada y la experiencia de enfrentar a un rival como San Lorenzo

Si se analiza el resultado, Deportivo Rincón tiene poco para rescatar de su derrota 5 a 0 con San Lorenzo por los 32avos de final de la Copa Argentina. Si se valora la experiencia, el enfrentamiento le puede servir de mucho para el futuro.

El equipo neuquino se plantó bien en los primeros 20′. Mantuvo el orden y pudo avanzar en campo rival en un par de ocasiones que auguraban un partido más parejo.

El León cometió faltas cerca del área y lo pagó caro. Así llegó el primer gol, en un tiro libre de Vietto que anticipó Corujo. El 1 a 0 rompió el molde y Rincón se desordenó.

De ahí en adelante, San Lorenzo impuso su jerarquía y ganó cómodamente en una goleada que pudo ser mayor. El entrenador, Pablo Castro, movió el banco pero la diferencia de nivel fue difícil de maquillar.

«Nos vamos tristes por el resultado, pero con un montón de experiencias que en el recorrido final del año nos van a servir», destacó el técnico del León en rueda de prensa.

«Con los cambios tratamos de posicionar el equipo en zona media con volantes de características ofensivas. Hay muchos chicos que soñaron con este partido y lo han disfrutado», agregó.

«San Lorenzo demostró por qué es un club grande. Nos habíamos preparado de la mejor manera y nos tiraron la categoría encima. Ahora queda olvidarse de todo esto y concentrarse en el campeonato», comentó por su parte el experimentado arquero Alejandro Sánchez, en diálogo con Mejor Informado.

«Es difícil rescatar algo. Creo que sólo mantener la hombría y la lealtad, porque lamentablemente no se dio nada de lo que nosotros habíamos trabajado. Fallamos prácticamente en todo. Se nota la calidad de jugadores que tienen ellos, y creo que el resultado está a la vista», añadió.

¡La manija de la gente de Rincón en la previa del partido! 💪 pic.twitter.com/jVjaPlHBmk — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) March 20, 2026

Unos 2.000 hinchas de Rincón viajaron al partido en cancha de Quilmes con el impulso del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

El León debutará por el Federal A después de tener fecha libre el próximo domingo 29 de marzo con el recién ascendido FADEP en Mendoza. Su estreno como local será el 5 de abril con Argentino de Monte Maíz.

El equipo de Rincón contra San Lorenzo

Rincón formó con: Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Rodrigo Herrera, Juan Albertinazzi, Edgardo Díaz; Juan Ignacio Achetoni, Daniel Carrasco, Facundo Miguel, Axel Oyola, Ezequiel Ávila y Cristian Estigarribia. Ingresaron en el complemento: Rodrigo Montes, Jonatan Fleita, Jorge Rossi, Fernando Inda y Jair Blanco.