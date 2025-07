Riquelme quiere a un jugador de San Lorenzo: la millonaria oferta que hizo Boca

Boca parece que no se fue del mercado de pases y todavía sigue de cerca algunas opciones para incorporarse. Una de ellas puede ser para la zaga central, ya que hace tiempo busca un defensor. En este contexto, Juan Román Riquelme levantó el teléfono y le presentó una oferta a San Lorenzo.

Desde el Xeneize quiere a Gastón Hernández, por eso la dirigencia se movió rápido y ya le presentó una propuesta al Ciclón para comprar su pase.

La oferta para adquirir la ficha del zaguero de 27 años ronda los cuatro millones de dólares. Desde la dirigencia de San Lorenzo van a evaluarla y quedaron en responder, lo que hasta ahora no habría sucedido.

Hernández fue uno de los pilares en el San Lorenzo de Miguel Russo y por eso el entrenador lo pidió para el conjunto de la Ribera. El DT lo conoce al Tonga y lo quiere nuevamente, así como ocurrió con Malcom Braida.

El defensor aseguró el sábado tras el empate sin goles del Ciclón ante Gimnasia y Esgrima La Plata que «a mi no me llamó nadie. Yo intento abstraerme de todo. Hoy no pienso en otra cosa que no sea en San Lorenzo. Sería una falta de respeto pensar en otra cosa teniendo la cinta de capitán».

Las negociaciones entre Boca y San Lorenzo por Gastón Hernández

Por ahora, habrá que esperar la resolución que tomen en Boedo y a partir de allí se sabrá qué va a hacer Boca. La idea del cuerpo técnico es contar con Hernández para que compita por un lugar como primer marcador central pese a que en el Ciclón lo hace de segundo.

En ese sector del campo, el Xeneize solo cuenta con Lautaro Di Lollo a causa de la lesión muscular que sufrió Nicolás Figal en el estreno con Argentinos Juniors.

En 2024, Hernández ya había estado en carpeta del Xeneize pero no llegó. En el conjunto de Boedo contabiliza 95 partidos y tres goles.