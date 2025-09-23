River vuelve a cambiar el esquema: la formación que piensa Gallardo para la vuelta con Palmeiras

Maxi Salas - Gustavo Gómez, uno de los duelos claves. (Foto: AP)

River va por la remontada en la vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores contra Palmeiras tras perder 2 a 1 en la ida en el Monumental y Marcelo Gallardo volverá a cambiar el esquema táctico.

Después de jugar con cinco defensores en los primeros 45 minutos de la serie, esta vez el Millonario saldrá de entrada con cuatro futbolistas en la última línea.

Volvería al equipo titular Lucas Martínez Quarta y saldría Lautaro Rivero. En el mediocampo, un ingreso seguro es el de Giuliano Galoppo que se perdió la ida por suspensión.

También se puede meter desde el inicio Juan Fernando Quintero y Maximiliano Salas sería el único delantero. Sin Sebastián Driussi, lesionado, el Muñeco igual dejaría en el banco a Facundo Colidio y Miguel Borja, de flojo presente.

La idea de Gallardo sería poblar el mediocampo por lo que seguirían Enzo Pérez y Kevin Castaño. Juan Carlos Portillo podría ser otro de los volantes y en ese caso saldría Nacho Fernández.

La formación de River para visitar a Palmeiras

De esta manera, River saldría con: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Paulo Díaz, Acuña; Enzo Pérez, Castaño, Portillo o Nacho Fernández, Galoppo, Quintero y Salas.

El Millonario está obligado a ganar para tener chances de pasar a semifinales. Si lo hace por uno irá a penales. Si empata o pierde quedará afuera.