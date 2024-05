Romero bancó a Martínez pero hizo una fuerte autocrítica: «Tenemos que aprender a…»

Todo indicaba que Boca cosecharía un triunfo clave ante Fortaleza, hasta que apareció Kervin Andrade a los 90 minutos para sentenciar el 1-1 en La Bombonera por la Copa Sudamericana. Tras el encuentro, Chiquito Romero analizó el empate.

En primera instancia, el arquero respaldó fuertemente al director técnico de Boca Juniors e hizo un llamado de atención a sus compañeros. “Son partidos casi perfectos. Dominamos todo el primer tiempo. Si agarré una pelota en el primer tiempo fue mucho. En el segundo tuvimos oportunidades claras de gol, pero esto es fútbol. Esto es fútbol y a veces la pelota no quiere entrar. Nos quedamos con un sabor amargo”, subrayó.

Luego se refirió a la responsabilidad de los resultados del equipo. «Tenemos que tomar responsabilidades y leer el juego y decir que una pelota en los 90 minutos ganando 1-0, que a nosotros nos alcanzaba, tenemos que frenar a los defensores, que el que iba a patear el córner no lo patee. Se nos escapó la posibilidad de estar primeros y tenemos que pensar en lo que viene, que es el domingo. Es un partido importante y tenemos que ganar», expresó.

"TENEMOS QUE APRENDER A LEER LOS PARTIDOS: LEER EL JUEGO Y FRENAR A LOS DEFENSORES, QUE NO VAYAN…" clara autocrítica de Chiquito Romero en La Bombonera luego del empate vs. Fortaleza.



Qué dijo Diego Martínez tras el empate de Boca con Fortaleza

«Estoy con bronca por haber perdido dos puntos. Si hablamos de un partido perfecto, era el que veníamos haciendo. Soy el mayor responsable de haber perdido dos puntos en casa. Tengo que darles más herramientas a los jugadores en la última jugada», indicó.

Luego aseguró que «tácticamente las modificaciones de Fortaleza» no los incomodaban. «Valoro y me siento orgulloso, que es lo que dan estos jugadores en la cancha, tengo que tener la cabeza fría. Estructuralmente no estábamos mal en la última jugada, pero yo tengo que dar más«, cerró.