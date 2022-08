Rossi seguirá atajando en Boca, a pesar que no arregló su contrato

Agustín Rossi, si bien no llegó a un acuerdo para la renovación de su contrato con Boca, estuvo como titular en el último entrenamiento y todo parece indicar que seguirá en el arco xeneize. Gentileza.

Una vez que se dio a conocer que no se había llegado a un acuerdo entre Agustín Rossi y el Consejo de Fútbol para la renovación de su contrato que vence a mediados de 2023, sumado a las declaraciones cruzadas entre Jorge Amor Ameal y el representante del arquero que avivaron la llama, una de las posibilidades que se barajaban era que deje de atajar en lo inmediato.

El propio Miguel González, mánager del ex Estudiantes, Lanús y Chacarita, lo dejó a entrever asegurando que “ni siquiera les importa la plata, lo quieren dejar corriendo alrededor de la cancha”. Pero finalmente eso no sucederá. La decisión tanto de Juan R. Riquelme como del Consejo de Fútbol es que siga siendo parte del plantel y mantenga su titularidad si el técnico lo considera.

Esa determinación se evidenció en el entrenamiento de ayer, cuando Hugo Ibarra probó el equipo que piensa para saltar al campo de La Bombonera el sábado ante al representativo de Platense, por una nueva fecha de la Liga Profesional, e incluyó a Rossi entre esos once. El indicio de lo que parece una postura clara.

De este modo, de no darse algún volantazo de último momento, Rossi no será un caso más de los futbolistas que dejaron de ser utilizados ante la imposibilidad de extender su vínculo, como por ejemplo Cristian Pavón, y seguirá atajando en Boca hasta el fin de su vínculo en junio del próximo año.

Lo que diferencia a la situación del arquero de lo ocurrido con el delantero, quien a falta de seis meses para finalizar su vínculo, y ya definido que no iba a continuar, no jugó más, es que Rossi no tiene ningún precontrato firmado con otro club. Kichan tenía cerrado su llegada al Atlético Mineiro y es por eso que el Consejo optó por marginarlo de los partidos oficiales.

Rossi seguirá atajando en el Xeneize hasta junio de 2023, si es que después de diciembre, cuando ya puede comenzar a negociar libremente con otro club, no tenga un preacuerdo con otra institución.

Cristian Pavón fue uno de los varios jugadores que quedaron libre en Boca en los últimos tiempos por no renovar su contrato. Gentileza.

Si eso ocurre, porque Rossi tiene varias ofertas, seguramente el Consejo de Fútbol decida hacer lo mismo que con Pavón, marginándolo del plantel en los últimos meses de vigencia de su contrato. Los que quedaron libre en esta gestión fueron Nahuel Molina, Emanuel Mas, Julio Buffarini, Leonardo Jara, Mauro Zárate, Pavón, Eduardo Salvio y Carlos Izquierdoz.