Ruggeri y una fuerte crítica a Cavani: «No parece un jugador de fútbol»

Luego de su regreso ante Platense, la actuación de Edinson Cavani en Boca volvió a generar críticas. Uno de los que apuntó contra el uruguayo fue Oscar Ruggeri.

Más allá del flojo ingreso del delantero en el segundo tiempo ante el Calamar en la Bombonera, el campeón del mundo de ’86 hizo hincapié en su actitud en la previa del encuentro.

«No parece un jugador de fútbol, parece parte del cuerpo técnico», expresó el Cabezón al ver las imágenes de Cavani en el precalentamiento donde apenas realizó algunos movimientos.

«Es imposible que vos hagas una cosa así si estás por jugar un partido, no importa si no entrás: ponete a estirar ahí al lado de los pibes y no pasa nada», agregó.

«Me extraña de él, de un tipo groso. Estos son los que tienen que contagiar adentro de los planteles: los de nombre, los poderosos. Tienen que estar al lado de los titulares gritándoles ‘dale, vamos, metele’. Que te grite Cavani si estás calentando te da una energía bárbara. Ahora, si me doy vuelta y lo veo sentado así…«, continuó.

Ruggeri también puso en duda el deseo de competir de Cavani a esta altura de su carrera. «A él ya no le importa lo que está pasando. Está con la cabeza en la de él. Quiere terminar de una vez y listo».

El que también apuntó contra el uruguayo fue Cristian Traverso. «Lo que hizo Cavani en el calentamiento previo al partido es una falta de respeto, principalmente al técnico. No puede pasar y él se tiene que dar cuenta con la carrera que tiene encima», expresó.