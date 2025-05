Se conoció la oferta que le hizo Boca al Diablito Echeverri antes de su debut en River: «Estaba listo»

Claudio Diablito Echeverri fue una de las últimas joyas que salió de River Plate. Con sus goles y gambetas, el joven volante fue vendido al Manchester City en una cifra millonaria, pero se conoció una situación en el pasado que podría haber cambiado todo: estuvo a detalles de jugar en Boca.

Según dio a conocer Daniel Brizuela, quien fue Director de Captación de River, el Diablito estuvo muy cerca de jugar en el Xeneize a causa de una situación familiar.

“Echeverri fue un galáctico desde chico, pero lo que no muchos saben es que estuvo a punto de irse de River porque si no venía la madre, él no se quedaba», confesó en una entrevista con Bolavip. «Ahí me preguntaron si estaba seguro, les dije que sí y se le alquiló un departamento para que vivan. Gallardo y D’Onofrio fueron muy importantes para que se tome esta decisión”, planteó.

En ese sentido, reveló cómo fue el contacto con el Xeneize: “Claudio estaba listo para irse a Boca porque el Chaco Insaurralde, que jugaba ahí, es de su barrio y muy amigo de su hermano más grande». Y remarcó que «cuando River daba vueltas, Insaurralde llamó y dijo que Boca le daba todo. Departamento y todo. Pero Claudio es enfermo fanático de River y se terminó quedando”.

El Diablito Echeverri y su salto a Europa:

Según Brizuela, Echeverri “no tuvo el tiempo y la forma para llegar bien armado y poder desarrollar su juego» en el Manchester City durante su primera temporada. Cabe recordar que solo sumó unos minutos en la final de la FA Cup.

«¿Cuántas pretemporadas con Primera tuvo? Vivía en el Sudamericano, de un lado para el otro. Tendría que haber hecho los procesos como corresponde. Llegó sin la fuerza, la potencia y la estructura física que se necesitan para desarrollarse en un nivel como el de la Premier League”, opinó Brizuela.

Además, señaló que “su venta fue apresurada y también considero que estuvo mal asesorado, porque no se tendría que haber apurado tampoco». En ese sentido, planteó que «es fundamental, cuando vos estás empezando, ese trabajo. Él necesita dos años para mejorar su estructura física y necesita competir para mejorar. A él le tocó un entrenador como Demichelis que es entrenador pero no especialista en gestión del talento, algo que sí es Gallardo. Marcelo es entrenador y también es especialista en gestión de talento».

«Por eso los resultados del Diablito son diferentes a los de jugadores como Julián Álvarez, Enzo Fernández y el propio Franco Mastantuono”, concluyó.