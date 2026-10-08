Se cumple un año de la muerte de Miguel Ángel Russo: los posteos de Boca, Central y Estudiantes

En el primer aniversario de la muerte de Miguel Ángel Russo, los clubes donde dejó una huella lo recordaron con sentidas publicaciones en las redes sociales.

Boca, que fue su último equipo como entrenador, publicó un video con imágenes del DT y la canción «San Miguel» de La Renga.

Acompañaron el video con una frase de la canción que reza: «Siempre habrá pintada una bandera con los colores que hiciste vivir». En el Xeneize, Russo ganó la Copa Libertadores 2007 y dos títulos nacionales en su último ciclo.

Boca publicó dos posteos más con las frases: «Amor con amor se paga» y la otra «Y así sabrá el coro del cielo, que de los nuestros se fue el más bueno», también de la canción «San Miguel».

Rosario Central también lo recordó con la frase: «Un año que no estás más físicamente, pero tu recuerdo seguirá siempre vivo en nosotros, Miguel». En el Canalla, el DT ganó la Copa de la Liga 2023 y ascendió del Nacional B en 2013.

Para el club rosarino es un día especial porque también es el aniversario de la muerte del Negro Palma que también falleció un 8 de octubre pero de 2024.

Estudiantes, club donde Russo jugó toda su carrera, publicó: «Miguel debutó profesionalmente como jugador y con 13 años de trayectoria es uno de los jugadores con más presencias en la institución. Dos títulos y un legado para siempre, con un vínculo que superó los límites del campo de juego. Pertenencia, ADN e identificación con los colores. ¡Por siempre en nuestros corazones!»

Lanús, donde también dejó un gran recuerdo, lo homenajeó con el mensaje: «En el primer aniversario de su paso a la inmortalidad, mantenemos vivo en nuestra memoria y en nuestros corazones a Miguel Ángel Russo. Entrenador del Club Atlético Lanús en los periodos 1989-1994 y 1999-2000, gran artífice de los ascensos conseguidos en 1990 y 1992 y protagonista ineludible en el crecimiento deportivo de la institución».

Las publicaciones en memoria de Miguel Ángel Russo

𝘚𝘪𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘩𝘢𝘣𝘳𝘢́ 𝘱𝘪𝘯𝘵𝘢𝘥𝘢 𝘶𝘯𝘢 𝘣𝘢𝘯𝘥𝘦𝘳𝘢 𝙘𝙤𝙣 𝙡𝙤𝙨 𝙘𝙤𝙡𝙤𝙧𝙚𝙨 𝙦𝙪𝙚 𝙝𝙞𝙘𝙞𝙨𝙩𝙚 𝙫𝙞𝙫𝙞𝙧 💙💛💙 https://t.co/miP1xpFI61 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2026

𝗔𝗺𝗼𝗿 con 𝗮𝗺𝗼𝗿 se paga ∞ Miguel 𝗲𝘁𝗲𝗿𝗻𝗼. https://t.co/yfGeOY0YcD — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2026

𝘠 𝘢𝘴𝘪 𝘴𝘢𝘣𝘳𝘢́ 𝘦𝘭 𝘤𝘰𝘳𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘤𝘪𝘦𝘭𝘰, 𝙦𝙪𝙚 𝙙𝙚 𝙡𝙤𝙨 𝙣𝙪𝙚𝙨𝙩𝙧𝙤𝙨 𝙨𝙚 𝙛𝙪𝙚 𝙚𝙡 𝙢𝙖́𝙨 𝙗𝙪𝙚𝙣𝙤 💙💛💙 https://t.co/bsZrtnCCOx October 8, 2026

#RecuerdoCanalla | 📆 Un año que no estás más físicamente, pero tu recuerdo seguirá siempre vivo en nosotros, Miguel ♾️💛💙 https://t.co/hgVkVTPsDT — Rosario Central (@RosarioCentral) October 8, 2026

A un año del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el capitán de una sola camiseta. En Estudiantes, Miguel debutó profesionalmente como jugador y con 13 años de trayectoria es uno de los jugadores con más presencias en la institución. Dos títulos y un legado para siempre, con un vínculo que superó los límites del campo de juego. Pertenencia, ADN e identificación con los colores. ¡Por siempre en nuestros corazones! ❤️🇦🇹 — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 8, 2026