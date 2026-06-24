Se definió el grupo A del Mundial 2026: México volvió a ganar y Sudáfrica sorprendió a Corea del Sur

Sudáfrica bajó a Corea del Sur y jugará con Canadá en 16avos de final. (Foto: AP)

El grupo A del Mundial 2026 concluyó en la noche de miércoles con la última fecha de la fase inicial y no faltaron las sorpresas. México cerró con puntaje ideal al vencer a República Checa mientras que Sudáfrica le arrebató el segundo lugar a Corea de Sur y enfrentará a Canadá en 16avos de final.

Los dos partidos tuvieron arbitraje argentino. Yael Falcón Pérez estuvo en México – Checa y Facundo Tello dirigió el de Sudáfrica ante Corea del Sur.

En el Estadio Azteca, el local se impuso 3 a 0 con goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo. De esta manera, cerró el grupo con 9 puntos luego de tres triunfos al hilo, sin recibir goles.

¡AL FIN LLEGÓ EL GOL EN EL AZTECA!



México abrió el marcador ante República Checa gracias a una linda definición de Mateo Chávez.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/RG1rZJXaRQ — DSPORTS (@DSports) June 25, 2026

A los 40 años, entró el arquero Guillermo «Memo» Ochoa, en su sexto Mundial. El anfitrión espera por uno de que clasifiquen terceros en la próxima instancia. Volverá a jugar en su país el martes 30/06 a las 22 horas.

En el otro cruce, Sudáfrica sorprendió a Corea del Sur y le quitó el segundo puesto del grupo. Los africanos se impusieron 1 a 0 con un gol de Thapelo Maseko.

¡SUDÁFRICA ABRIÓ EL MARCADOR! 🇿🇦



A los 17' del segundo tiempo,Thapelo Maseko anotó el 1-0 ante Corea del Sur, por el Grupo A del Mundial 2026. pic.twitter.com/DImHX2kpEw — TyC Sports (@TyCSports) June 25, 2026

En 16avos de final enfrentarán a Canadá en el primer cruce eliminatorio confirmado. Será el próximo domingo, en el único partido del día, a las 16.

Es la primera vez que Sudáfrica supera la fase de grupos. Había perdido en esa instancia en sus tres participaciones mundialistas: Francia 1998, Corea – Japón 2002 y Sudáfrica 2010.