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Se definió el grupo A del Mundial 2026: México volvió a ganar y Sudáfrica sorprendió a Corea del Sur

En la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, México derrotó a República Checa y cerró con puntaje ideal. Además, Sudáfrica venció a Corea del Sur y logró una histórica clasificación a 16avos donde enfrentará a Canadá.

Redacción

Por Redacción

Sudáfrica bajó a Corea del Sur y jugará con Canadá en 16avos de final. (Foto: AP)

Sudáfrica bajó a Corea del Sur y jugará con Canadá en 16avos de final. (Foto: AP)

El grupo A del Mundial 2026 concluyó en la noche de miércoles con la última fecha de la fase inicial y no faltaron las sorpresas. México cerró con puntaje ideal al vencer a República Checa mientras que Sudáfrica le arrebató el segundo lugar a Corea de Sur y enfrentará a Canadá en 16avos de final.

Los dos partidos tuvieron arbitraje argentino. Yael Falcón Pérez estuvo en México – Checa y Facundo Tello dirigió el de Sudáfrica ante Corea del Sur.

En el Estadio Azteca, el local se impuso 3 a 0 con goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo. De esta manera, cerró el grupo con 9 puntos luego de tres triunfos al hilo, sin recibir goles.

A los 40 años, entró el arquero Guillermo «Memo» Ochoa, en su sexto Mundial. El anfitrión espera por uno de que clasifiquen terceros en la próxima instancia. Volverá a jugar en su país el martes 30/06 a las 22 horas.

En el otro cruce, Sudáfrica sorprendió a Corea del Sur y le quitó el segundo puesto del grupo. Los africanos se impusieron 1 a 0 con un gol de Thapelo Maseko.

En 16avos de final enfrentarán a Canadá en el primer cruce eliminatorio confirmado. Será el próximo domingo, en el único partido del día, a las 16.

Es la primera vez que Sudáfrica supera la fase de grupos. Había perdido en esa instancia en sus tres participaciones mundialistas: Francia 1998, Corea – Japón 2002 y Sudáfrica 2010.


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El grupo A del Mundial 2026 concluyó en la noche de miércoles con la última fecha de la fase inicial y no faltaron las sorpresas. México cerró con puntaje ideal al vencer a República Checa mientras que Sudáfrica le arrebató el segundo lugar a Corea de Sur y enfrentará a Canadá en 16avos de final.

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