Se fue de River y confesó la última charla que tuvo con Marcelo Gallardo: «Él sabía»

El último mercado de pases en River tuvo varias altas pero también Marcelo Gallardo pasó la escoba y distintos jugadores tuvieron que abandonar el club. Ahora, uno de ellos rompió el silencio y reveló detalles de la última charla que mantuvo con el Muñeco.

Leandro González Pirez explicó que pese a amar la camiseta de River y «siempre será la gloria», priorizó lo deportivo sobre el confort de continuar en el Millonario.

«Me entregué al máximo, aunque llega un momento en que las etapas se terminan y hay que buscar nuevos rumbos. Disfruté mucho del lugar de privilegio en donde estaba y me entregué al máximo en todo momento, desde adentro o desde afuera», comentó el defensor que actualmente viste la camiseta de Estudiantes, «un club en el que ya estuve, le tengo muchísimo cariño y aprecio».

Sobre su presente, el zaguero aseguró que «me querían y me daban el lugar que yo quería» tras haber quedado dentro de la lista de prescindibles por Marcelo Gallardo. Pirez se enteró de la decisión del Muñeco en una charla cara a cara.

“Me dijo que no iba a tener los minutos que esperaba. Él sabía que yo quería jugar, estar dentro de la cancha y no me iba a poner ningún reparo para poder salir. Fue un semestre donde me tocó jugar poco, no tuve los minutos que quería y llegamos a la conclusión en que lo mejor era buscar nuevos aires”, confesó en charla con TyC Sports.

La salida de González Pirez de River

El experimentado defensor solo disputó cuatro partidos en este 2025 con la camiseta del Millonario. Pero con las repescas de Sebastián Boselli y Lautaro Rivero le demostraron que había quedado muy relegado en la consideración del DT. Sin embargo, Pirez se fue con la frente en alto luego de cumplir el objetivo de regresar, competir y ganar tres títulos (Liga Profesional, Supercopa Argentina y Trofeo de Campeones 2023).

«Estuvo la buena predisposición de ambos para poder salir y yo poder buscar un lugar donde tener continuidad. Cuando me fui en la primera etapa no era el River que uno soñó de chiquito. Logré volver y ser campeón como protagonista», sentenció.