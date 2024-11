Se juega una fecha clave en el Regional Amateur: todos los partidos y horarios

La fase de grupos del Torneo Regional Amateur ya entró en etapa de definiciones. La anteúltima fecha de esta tarde podrá resolver a los primeros clasificados y también algunos eliminados de la competencia.

Matemáticamente, casi todos tienen chances de clasificar pero algunos están muy cerca y para otros es prácticamente imposible. Solo avanzan a los playoffs los primeros de cada grupo y los seis mejores segundos de las 10 zonas patagónicas. El corte está en los que suman actualmente 7 puntos y la diferencia de goles será clave.

Uno de los más parejos es el 7 donde La Amistad visitará a Deportivo Roca en el Luis Maiolino. Los cipoleños quedaron bien parados tras golear a Círculo Italiano y el Naranja se complicó al perder el clásico con Argentinos del Norte. El Carcelero se trepó al segundo lugar y visitará al Granate, que está casi afuera, en Regina.

En la Zona 10, Maronese quedó al borde de la clasificación y se medirá en La Chacra con un Independiente de Neuquén que se juega su última chance. El Rojo sumó su primera victoria ante San Patricio en El Chañar y aún tiene vida. El Santo visita a Pacífico que está virtualmente eliminado.

En la 9, Don Bosco se subió a la cima al vencer a Alianza y buscará dar otro paso ante Pillmatún en Cipolletti. La Academia viene de ganarle a Unión Vecinal y no se baja de la pelea, aunque no le queda otra que ganar el domingo. El Gallo recibe a Vecinal en Cutral Co y le puede dar el golpe de gracia si lo derrota.

En el grupo 8, Villalonga quiere sacar el boleto ante Las Grutas que está último mientras que Atlético Regina será local de Newbery de Patagones, al que solo aventaja por un punto, en un duelo a todo o nada.

En Bariloche, Estudiantes Unidos lidera pero le toca visitar a un Belgrano de Esquel en alza. Cruz del Sur intentará dar un paso grande ante un Alas Argentinas que ya está afuera.

Regional Amateur: partidos y horarios

Zona 6: Alas Argentinas – Cruz del Sur (18) y Belgrano de Esquel – Estudiantes Unidos (17).

Zona 7: Deportivo Roca – La Amistad (16) y Círculo Italiano – Argentinos del Norte (16).

Zona 8: Villalonga – Las Grutas (17) y Atlético Regina – Jorge Newbery de Patagones (16).

Zona 9: Alianza – Unión Vecinal (17) y Pillmatún – Don Bosco (16).

Zona 10: Pacífico – San Patricio (18) e Independiente – Maronese (17).

Regional Amateur: así estan las tablas de posiciones

Zona 6: Estudiantes Unidos 9, Cruz del Sur 7, Belgrano de Esquel 6, Alas Argentinas 1.

Zona 7: La Amistad 9, Argentinos del Norte 7, Deportivo Roca 5, Círculo Italiano 1.

Zona 8: Villalonga 8, Atlético Regina 6, Jorge Newbery de Patagones 5, Las Grutas 1.

Zona 9: Don Bosco 9, Alianza 7, Pillmatún 4, Unión Vecinal 2.

Zona 10: Maronese 10, San Patricio 7, Independiente 4, Pacífico 1.