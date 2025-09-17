Se jugó otra fecha del Torneo Regional Infantil de Roca: las mejores fotos y los resultados

El Torneo Regional Infantil que organiza Deportivo Roca sigue en curso y las ocho categorías completaron una nueva fecha en el complejo del club y en Luis Maiolino.

El clima acompañó y el campeonato ya lleva más de 300 partidos jugados. En las próximas horas se conocerá la programación para el fin de semana.

Deportivo Huergo, ATSA, Cecap y Escuela El Balón fueron algunos de los equipos que más se destacaron en las diferentes divisiones del torneo.

Las categorías que participan son la 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019-2020. Hay equipos de toda la región, desde Rincón de los Sauces hasta Cervantes incluyendo a 25 de Mayo de La Pampa. La mayor cantidad de equipos están en las categorías 2014, 2015 y 2016. Los más chicos tienen entre 5 y 6 años.

Todos los resultados de la última fecha

Las mejores fotos