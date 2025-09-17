Histórico: la Liga Deportiva Confluencia tendrá su propio complejo deportivo en Cipolletti

En un hecho histórico para el fútbol de la región, se concretó la cesión de tierras en Cipolletti para la construcción del Complejo Deportivo de la Liga Deportiva Confluencia. El nuevo espacio permitirá que los clubes del Alto Valle puedan contar con instalaciones de calidad para entrenamientos y torneos.

En el acto que se realizó en Cipolletti, el presidente de la Liga Deportiva Confluencia, Carlos Rojas, celebró el anuncio y remarcó su trascendencia. «Llegar a hacer un predio con las condiciones necesarias amplía las posibilidades para que todos los clubes de la Confluencia puedan jugar competencias importantes», subrayó.

«Este momento me llena de emoción, porque vamos a poner todo lo que tenemos a nuestro alcance para que la Liga tenga un complejo ejemplar.» Carlos Roja, presidente de la LDC

El evento contó con la presencia de representantes de varios clubes de la Confluencia, quienes acompañaron la iniciativa que marcará un antes y un después para el fútbol amateur de la región.

La concreción de este proyecto representa un salto de calidad para el deporte local, brindando un espacio que mejorará la organización de competencias y potenciará el desarrollo del fútbol formativo.

También estuvieron presentes el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, quienes destacaron la importancia del complejo para la comunidad deportiva.

«Todos sabemos lo que significa construir un sitio como este. Tener un lugar en el Alto Valle donde se concentren la mayor cantidad de equipos y jugadores es importante porque nos permite utilizarlo no solo para la Liga, sino también para muchas otras actividades”, expresó Weretilneck.

Acompañaron además el secretario de Deporte provincial, Nahuel Astutti; el presidente del bloque de legisladores de JSRN, Facundo López; el legislador Lucas Pica, y diversas autoridades provinciales, municipales y de la propia Liga Confluencia.