Golazo de Mastantuono en la práctica del Real Madrid: crece la expectativa por su debut

Franco Mastantuono comenzó oficialmente su camino en el Real Madrid. El argentino llegó al Merengue y fue anunciado el viernes pasado a cambio de 45 millones de euros por su cláusula de rescisión a River.

Luego de presentarse en la capital española con un discurso, ya causó una gran impresión en sus primeras prácticas con la Casablanca. Justamente, este domingo firmó un golazo al ángulo que llamó la atención de los medios españoles.

Franco Mastantuono, en el entrenamiento del Real Madrid, a la espera de su debut. 💎🇦🇷pic.twitter.com/I4A8YdobLa — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 17, 2025

Según el diario As, al exjugador del Millonario se lo vio «muy fluido, con una estupenda condición física», como fruto del plan que le diseñó Ismael Camemforte, el preparador que se le asignó durante las dos semanas en que se entrenó con su cuenta, mientras esperaba para cumplir la mayoría de edad y sumarse a sus compañeros.

Vaya GOLAZO de Franco Mastantuono en el entrenamiento de hoy 😍pic.twitter.com/qSTb5YjGUo — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) August 17, 2025

Cuándo podría debutar Franco Mastantuono en Real Madrid

«El debut está a la vuelta de la esquina. Es la idea. La ‘era Mastantuono’ comenzará ante Osasuna. A partir de ahí, crecer», pronosticaron desde el medio español. En la previa, el clima lo acompaña para que tenga su debut en la primera fecha, con un mediocampo debilitado por las ausencias de Jude Bellingham y Eduardo Camavinga, entre otros.

Mastantuono en el Real Madrid.

Para el cruce ante Osasuna de este martes en el Santiago Bernabéu, Mastantuono podría comenzar a escribir su historia con el Merengue si el entrenador Xabi Alonso, lo incluye entre los convocados.