Sin Maher Carrizo ni Santino Andino, River vuelve a la carga por Gianluca Prestianni

Gianluca Prestianni volvió a estar en la órbita de River.

River continúa en la búsqueda de un extremo en el mercado de pases luego de que se cayeran las negociaciones por Maher Carrizo y Santino Andino, lo que reactivó la chance de Gianluca Prestianni.

El Millonario ya había intentado sumarlo a préstamo desde Benfica pero ahora la idea es poder negociar por la compra del 50% del pase.

River haría una oferta de entre 5 o 6 millones de euros por la mitad de la ficha del atacante de 19 años que se formó en Vélez.

Por Maher Carrizo, el Millonario había avanzado con el Fortín para comprar la mitad del pase pero el club de Liniers quiso incluir algunas cláusulas que no gustaron en Núñez, además de que el jugador prefiere esperar una oferta de Europa.

En el caso de Santino Andino, River había arreglado todo con Godoy Cruz pero Panathinaikos de Grecia elevó su propuesta y se lo llevó por 10 millones de euros a cambio del 75% del pase.

Por el momento, el equipo de Marcelo Gallardo se reforzó con Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña. También busca un defensor central y se mantiene como principal opción Jhohan Romaña de San Lorenzo.