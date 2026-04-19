Sol de Mayo le ganó a Brown de Madryn en Viedma y está escolta en su grupo del Federal A

Sol de Mayo le ganó a Brown de Madryn en Viedma. (Foto: Pablo Leguizamón)

Sol de Mayo logró su primera victoria de local en el Federal A al vencer 1 a 0 a Guillermo Brown de Puerto Madryn y quedó escolta de Olimpo en la Zona 4.

Por la quinta fecha del torneo, el Albiceleste arrancó mejor y se adelantó rápido a los 5 minutos con una conexión entre los dos Jara. Después de un lateral, Gabriel Jara mandó el centro y Santiago Jara anotó de cabeza.

El visitante apostó siempre por salir jugando de abajo y no siempre lo hizo con éxito. El local estuvo atento para presionar e intentar forzar el error en salida.

Sol estuvo muy cerca del segundo a los 36′ con un remate de Fernando Valdebenito y otro de Gabriel Jara, ambos atajados por Santiago Ullúa.

Brown se pudo adelantar unos metros en el complemento y tuvo su mejor ocasión con Ignacio Zapulla que no la pudo empujar con fuerza al entrar solo por el segundo palo.

En el cierre, los de Madryn se quedaron con 10 por la expulsión de Rodrigo Díaz que bajó a Gabriel Jara con un agarrón como último hombre.

(Foto: Pablo Leguizamón)

Con esta victoria, la primera en Viedma tras dos empates, Sol de Mayo llegó a 8 puntos y quedó escolta de Olimpo que tiene 12 y ganó todo lo que jugó.

El próximo fin de semana tendrá fecha libre y en la siguiente visitará a Kimberley en Mar del Plata. Del otro lado, Brown sigue último con un solo punto y acumula tres derrotas consecutivas.