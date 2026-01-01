Sorpresa: Chelsea echó a Enzo Maresca y arrancará el 2026 con nuevo entrenador

Enzo Maresca se fue de Chelsea después de un año y medio. (Foto: AFP)

Chelsea comenzó el año con una noticia fuerte. El club inglés decidió echar a su entrenador, Enzo Maresca, y busca rápido un reemplazo.

Desde la institución informaron que se resolvió de común acuerdo pero en las últimas semanas se supo que la dirigencia no estaba a gusto con el rendimiento del equipo en esta temporada.

El técnico italiano asumió a mediados del 2024 después de dirigir al Leicester. Le costó al principio pero terminó la temporada de la mejor manera al ser campeón de la Conference League y el Mundial de Clubes.

Club statement: Enzo Maresca. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 1, 2026

En total, dirigió 92 partidos, con 55 triunfos, 16 empates y 21 derrotas. En la actual temporada, el equipo está 5° en la Premier League y 13° en la Champions. De los últimos 10 encuentros solo ganó 3.

Ahora, el club donde juegan los argentinos Enzo Fernández, Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte, busca entrenador. La principal opción es el inglés Liam Rosenior, DT del Racing Estrasburgo de Francia.

El comunicado completo de Chelsea

El Chelsea Football Club y el entrenador Enzo Maresca han decidido separarse. Durante su etapa en el club, Enzo llevó al equipo al éxito en la UEFA Conference League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Esos logros seguirán siendo una parte importante de la historia reciente del club, y le agradecemos sus contribuciones al mismo.

Con objetivos clave aún por alcanzar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Liga de Campeones, Enzo y el club creen que un cambio ofrece al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada. Le deseamos lo mejor a Enzo en el futuro.