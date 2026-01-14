Mastantuono sería titular en el primer partido de Arbeloa en Real Madrid

Real Madrid cayó el último domingo ante Barcelona por 3-2 en la final de la Supercopa de España y Florentino Pérez, presidente del club, decidió echar al entrenador Xabi Alonso.

De esta manera, quien dirige ahora al primer equipo, al menos de manera interina, es Álvaro Arbeloa, que se desempeñaba como entrenador del Real Madrid Castilla, la filial. Hoy será su primera prueba: desde las 17, afrontará los octavos de final de la Copa del Rey ante Albacete.

El conjunto merengue tendrá varias bajas de peso, como Kylian Mbappé, Rodrygo y Brahim Díaz, y Franco Mastantuono se perfila para ir desde el inicio. En la lista de convocados, solo dos jugadores acompañan al argentino en la delantera: Gonzalo García y Vinicius Junior.

El ex River solo fue titular una vez en los últimos dos meses, frente a Talavera, también por la Copa del Rey, el pasado 17 de diciembre, tras recuperarse de una pubalgia que lo marginó de varios partidos.

Ante Barcelona, ingresó a los 82 minutos del encuentro y esta tarde podría tener la posibilidad de ser titular con un nuevo entrenador y, por qué no, ganarse un lugar en el once inicial para los próximos compromisos.